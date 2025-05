Dokumentarni film o Bordi premijerno na festivalu Beldocs

Netom završeni dugometražni dokumentarni prvijenac Jelene Novaković, nastao u produkciji Restarta, donosi ekskluzivan uvid u život, djelovanje i stvaranje jednog od naših najvećih domaćih umjetnika u području animacije.

O Bordi u tom meta-biografskom filmu ne govore drugi već on sam, prisjećajući se detalja svog uzbudljivog života i to nije samo presjek uspjeha jednog velikog umjetnika, nego osobni hod kroz četiri političke epohe, od Kraljevine Jugoslavije preko NDH i SFRJ do Republike Hrvatske, koje su na različite načine oblikovale njegov umjetnički razvoj. "Riječ je o portretu običnog čovjeka, fokusirajući se na one momente u kojima sam umjetnik postaje, na neki način, svoj glavni lik", stoji u priopćenju.