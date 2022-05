Među 15 najtraženijih destinacija na svijetu dva su hrvatska grada

Među turističkim platformama za planiranje putovanja TripAdvisor ima posebno mjesto, jer recenzije koje tamo izlaze čitaju milijuni potencijalnih turista kako bi izabrali ono što im najbolje odgovara. I to unatoč tome što neke od tih recenzija mogu probuditi sumnje je li recenzent uopće posjetio lokaciju, restoran, hotel, plažu, spomenik... koje opisuje.

Kairo je drevni grad koji je također i moderna metropola. To je jedan od najvećih gradova na Bliskom istoku i ima problema s prometom i bukom, ali ako ne tražite samoću, Kairo je grad tisuću minareta i uzbudljivih doživljaja.

6. Ibiza, Španolska

Ibiza: starošpanjolski za „party 'til you drop“. Možda ne doslovno, ali ovo je definitivno jedno od omiljenih europskih mjesta za noćni život. Za razliku od južnog dijela otoka, sjeverni nudi mir i idilu. Ibiza se može pohvaliti s više od 170 kilometara obale s oko 50 plaža, plus mnoštvo restorana, barova...

7. Natal, Brazil

Grad Natal, vrata za zadivljujuće plaže Rio Grande do Norte, smješten je na brazilskoj obali Atlantika, na ušću rijeke Potengi. Lako je pobjeći od vreve do osamljenih plaža Pipa i Pirangi ili uroniti u doživljaje Genipabua i Tibaua do Sul.

8. Arusha, Tanzanija

Svi koji sanjaju o afričkoj avanturi trebaju razmisliti o Arushi. Taj tanzanijski grad, zahvaljujući svom položaju u Velikoj dolini rascjepa, savršena je baza za penjanje na Kilimandžaro, kao i za ljubitelje safarija. Najbolje je rezervirati obilazak s vodičem, kako biste prošli kroz neke od čarobnih afričkih predjela.

9. Goreme, Turska

Goreme, grad doslovce uklesan u vulkanskoj stijeni, predstavlja ulaz u Nacionalni park Goreme, ogromno mjesto UNESCO-ve svjetske baštine u kojem se nalaze spektakularne pećinske crkve iz 10. i 11. stoljeća. Sam park poznat je po svojim stijenama koje se izdižu poput dimnjaka.

10. Santorini, Grčka

Čak i ako nikada niste bili na ovom Kikladskom otoku u Egejskom moru, svejedno biste ga odmah prepoznali zahvaljujući šarenim kućama uklesanim u litice, safirnom moru, blistavim bijelim zgradama s kupolama boje olujnog neba. Tu ćete pronaći sve što treba za odmor.

11. Paraty, Brazil

Nazvan po lokalnoj močvarnoj ribi, Paraty se nalazi na brazilskoj jugoistočnoj obali, 200 kilometara južno od Rija, s planinama Bocaino u pozadini. Središte malog kolonijalnog gradića nacionalni je povijesni spomenik s dobro očuvanim zgradama u pješačkoj zoni.

12. Aruba

Aruba je tipičan karipski otok, pun sunca, mora i praškastog bijelog pijeska. Tu se vrijeme usporava do krajnjih granica, dok se čovjek izležava uz tropski koktel ili lagano roni pod vodom s maskom i disalicom. Tu žure samo papige.

13. Split, Hrvatska

Očaravajući Split, najveći grad na jadranskoj obali, nekad je bio pod rimskom, venecijanskom, austrijskom, francuskom, talijanskom i jugoslavenskom vlašću. Postoji obilje restorana i konoba. Mjesta kao što su Dioklecijanova palača, te katedrala i zvonik sv. Dujma opravdavaju njegov status UNESCO-ve Svjetske baštine. Gradske uvale nude nekoliko lijepih plaža, a trajekti povezuju Split s ljetovalištima na dalmatinskim otocima.