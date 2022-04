Najnovija mjerenja: Toranj u Pisi je siguran

Svake godine milijuni turista hrle u toskanski grad Pisu, privučeni tamošnjim kosim tornjem koji već stoljećima prkosi gravitaciji. Nad tom građevinom, međutim, vječno visi uvijek isto pitanje: koliko će još ta atrakcija stajati? Najnovija mjerenja ohrabruju.

Kad je 60 metara visoki toranj dovršen 1370., bio je nagnut za 1,6 stupnjeva, da bi kroz stoljeća dosegnuo jako zabrinjavajućih 5,5 stupnjeva. Talijanska vlada je 1990. krenula u akciju za spas tornja, ali su stručnjaci dobili jasan zadatak: zaustaviti naginjanje, ali ne i eliminaciju nagnutosti koja toranj čini jednom od najprivlačnijih turističkih atrakcija na svijetu. Zaključili su da je toranj jedan od simbola Italije, i dio nacionalne kulture baš takav kakav jest.

Prvo su ubrizgali skoro 600 tona olova u temelje na sjevernoj strani, nadajući se da će time kompenzirati tonuću južnu stranu. No, naginjanje nije zaustavljeno, čak ni nakon dodavanja još 300 tona, zajedno sa 'sidrenjem' na sjevernoj strani. Potom su pokušali s potkopavanjem, bušenjem i ugradnjom cijevi u tlo sa sjeverne strane temelja. Kako je zemlja uklonjena, cijela građevina se počela polako zakretati prema sjeveru. Ovi napori smanjili su nagnutost i zadržali je na pet stupnjeva. Taj se uspjeh slavio riječima da je vrijeme vraćeno za 200 godina. Možda će se jednoga dana, možda i za koju stotinu godina, toranj opet nagnuti do ranijih vrijednosti, no u međuvremenu - kažu talijanski stručnjaci - toranj je siguran.