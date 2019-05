Voda za kupanje u Hrvatskoj i Europi izrazito čista, pogledajte kave veze s time ima Europska unija

Kvaliteta vode u Europi i Hrvatskoj znatno je porasla, pa je voda za kupanje u rijekama, jezerima i morima trenutno izrazito čista. Hrvatska se već nekoliko godina može pohvaliti vrlo visokom i stabilnom kakvoćom vode za kupanje, kako navode u Hrvatskim vodama

'Ocjena kakvoće voda temelji se na rezultatima ispitivanja mikrobioloških pokazatelja (Escherichia coli i crijevni enterokoki), dok su klase kakvoće propisane nacionalnim zakonodavstvom koje je po standardima sukladno europskoj direktivi, a to su izvrsna, dobra, zadovoljavajuća ili loša', objašnjavaju.

Bezbrižno kupanje i surfanje

Kako je vjerojatnost od dobivanja neke bolesti puno manja, kupači i ostali ljubitelji vodenih sportova i atrakcija ne moraju strahovati. Također, svi na internetu mogu pronaći informacije o kvaliteti vode za kupanje u određenim državama.

Ono što će svakako razveseliti ljubitelje 'jahanja na valovima' su projekti EU-a pomoću kojih surferi mogu pronaći nova odredišta.

Jedan od tih projekata, za koje EU daje financijsku potporu, je SurfingEurope, koji obuhvaća rutu za surfanje od Bundorana u Irskoj do Viane do Castelo u Portugalu. Zatim Green Room, kojim se potiče lokalni turizam i povećava zaposlenost planiranjem surferskih iskustava u šest surferskih kampova, od danskog Bornholma do španjolske Gran Canarije, te besplatna aplikacija MeteoSurf, koja pruža informacije o vremenskim uvjetima (visina i smjer valova te brzina i smjer vjetra) na Sredozemnom moru.