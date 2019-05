Predsjednica na Braču o europskim izborima: Trebamo biti usmjereni na rast, globalnu konkurentnost i dobrobit ljudi

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitaroviću srijedu je na otvorenju međunarodnog znanstvenog skupa o europskim izazovima u Bolu na Braču ocijenila da EU i svaka država članica trebaju biti usmjereni na rast, globalnu konkurentnost i dobrobit ljudi, priopćeno je iz njezinog Ureda

Komentirajući na skupu pod nazivom „Challenges of Europe: Growth, Competitiveness, Innovation and Well-being“ trenutačna geopolitička i gospodarska pitanja s makro razine, predsjednica je rekla kako je politika s dugoročnim ciljevima i vizijom dobitna kombinacija za Europu. No, smatra kako nedostaje jasna vizija i strategija – za cijelu EU, kao i za svaku pojedinačnu državu članicu.

"Ako se usredotočimo samo na probleme, umjesto na ciljeve, ne uviđamo širu sliku i to nas odvraća od onoga na što bismo trebali biti usmjereni: na rast, globalnu konkurentnost i dobrobit naših ljudi. Uvjerena sam kako ćemo se ciljno orijentiranim razmišljanjem moći nositi sa svim navedenim pitanjima s mnogo većom učinkovitošću i uspjehom", istaknula je Grabar-Kitarović, kazavši kako bi kao zajednica trebali postaviti jasne ciljeve kako bismo postigli i potaknuli rast, konkurentnost, inovacije i dobrobit.