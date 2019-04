Predano 19 lista, u utorak se predaju od 9 sati do ponoći

Utorak je posljednji dan za predaju kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Europski parlament, Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) liste se mogu podnositi od 9 sati do ponoći, a do ponedjeljka navečer predano ih je 19

Do ponedjeljka u 20 sati, kada je DIP 'zatvorio' svoja vrata predano ih je 19, sve su stranačke, odnosno koalicijske, a nema neovisnih, odnosno listi grupe birača. Među onima koji su predali liste su HDZ, SDP, Hrvatski suverenisti, Amsterdamska koalicija, Stranka Milana Bandića, HSLS, Čačićevi Reformisti i drugi.

Predaju lista za utorak službeno su najavili grupa birača na čelu sa sucem Mislavom Kolakušićem i šest stranaka - Most, Živi zid, Snaga, Blokirani, SDSS i Demokratski savez Srba.

No, za konačne brojke trebat će pričekati utorak u ponoć, odnosno četvrtak u ponoć do kada DIP mora pregledati predane liste i objaviti zbirnu listu. Tim činom počet će službena izbora promidžba, koja će trajati do ponoći, 24. svibnja i u kojoj će izborni sudionici, umjesto dosadašnjih milijun i pol kuna moći potrošiti četiri milijuna.

Izbori za zastupnike u Europski parlament (EP), njih 12, u Hrvatskoj se održavaju 26. svibnja.

Birači Europske unije na izbore izlaze od 23. do 26. svibnja i biraju zastupnike koji će ih u Europskom parlamentu predstavljati sljedećih pet godina.