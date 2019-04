HDZ predstavio kandidate za europske izbore: O ovome ovisi budućnost Hrvatske

U Francuskom paviljonu u Zagrebu 13. travnja HDZ je predstavio svoje kandidate za Europski parlament. Na izbore idu sa sloganom 'Hrvatska za sve generacije', a u fokus programa stavili su vrijednosti, tradiciju i identitet, potom znanje te vjeru i optimizam, javlja N1

'Vrijednosti, u tom skupu, u tom elementu, dolazi naša tradicija, identitet i jasno europsko opredjeljenje koji je jasan kontinuitet stranke od osnivanja. Zna se koje su naše narodnjačke, demokršćanske vrijednosti i jasno je zašto se prije svega zalažemo za zaštitu nacionalnih interesa. Kada se Europu gleda od Dublina do Atene, Lisabona do Helsinkija, postoje velike razlike, jezici, različite kulture, ali postoji ono što je nama zajedničko. Kada pogledate bilo koje mjesto, najmanje selo, velike metropole, a u središtu svakog mjesta nalazi se kršćanska crkva. To je ono što na simbolički način pokazuje da su kršćanske vrijednosti ono što nas spaja i što treba baštiniti', rekao je Ressler dodajući da su ostale razlike znanje i vjera u uspjeh.

Željana Zovko podsjetila je na kampanju prije pet godina.

'Bila sam deveta na listi, bile su velike poplave. Tada sam govorila koliko je hladno van EU, za sve u Tuzli, Posavini koji nisu mogli očekivati pomoć EU. Ostalo je hladno za sve one Hrvate koji se nalaze van EU', poručila je Zovko dodajući kako EU izbori nisu beznačajni.

'Oni određuju budućnost Komisije, smjernice vanjske politike EU i da mi koji dajemo najviše novca u UN za sigurnost, da se naš glas čuje i da mi budemo oni koje će se pitati kako će se odlučivati o miru i stabilnosti u JI Europi. Tog mira neće biti bez da se čuje glas Hrvata u BiH, ali i Srbiji', zaključila je Zovko, a Tomislav Sokol rekao je kako je kroz vlastito obrazovanje i znanstvenu djelatnost mnogo toga naučio o funkcioniranju EU.

'Prije toga sam bio skeptik. Neke stvari nisam znao, nacionalni interesi su mi bili na prvom mjestu. Ono što sam naučio je da je EU najbolji i jedini okvir kroz koji se mogu braniti nacionalni interesi. To se vidi po svim rezultatima vezanima uz europske fondove, to se vidi kroz strateške projekte kao Pelješki most. To se vidi kroz stavove drugih država, susjedi koji nisu u EU, a žele u nju ući Od kad smo u EU, nismo više objekt, nego sudjelujemo u odlučivanju', poručio je Sokol.