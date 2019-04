Karlo Ressler otvoreno o političkim ambicijama, HDZ-ovim briselskim adutima, vrućim svjetonazorskim temama, odnosu s premijerom, obitelji…

Prije tjedan dana, kada je HDZ objavio da će nositelj njihove liste biti Karlo Ressler, dio javnosti bio je iznenađen time što stranka nije za čelno mjesto liste izabrala nekog s više političkog iskustva. No za druge, koji poznaju i samog Resslera i svjesni su da se radi o jednom od najbližih Plenkovićevih suradnika, ta vijest nije bila iznenađenje. Da je itekako vičan u europskim temama, Ressler je dao naslutiti i u razgovoru za tportal koji smo u četvrtak vodili u njegovu uredu u Banskim dvorima, u kojem svoju odanost stranci pokazuje i slikom prvog predsjednika Franje Tuđmana koja visi na jednom od zidova. U opuštenom razgovoru Ressler je dao do znanja i kako se nosi sa svim kritikama, ali i progovorio o privatnom životu

To može biti i prednost. Da ipak razjasnim, deset godina član sam HDZ-a i prošao sam sve razine organizacije od temeljnog ogranka. Vodio sam radnu skupinu za izradu novog Statuta HDZ-a 2018. Sudjelovao sam aktivno u nekoliko kampanja za europske i parlamentarne izbore. Koordinirao sam izradu programa za europske izbore. Uz to sam u drugom mandatu potpredsjednik Mladeži Europske pučke stranke. Često se zaboravlja da su se, ako se uspoređuje s našom listom iz 2014., mnogi od naših tadašnjih kandidata profilirali upravo unutar Europskog parlamenta.

Ne gledam to tako. Cijeli niz saborskih zastupnika HDZ-a mlađe generacije izabran je na izborima 2016. na posebnoj platformi i programu Mladeži. I to je bila jasna poruka. Niz lokalnih dužnosnika također dolazi iz kruga ljudi koji su stasali i postepeno se gradili kroz rad europskih zastupnika.

Ovaj tjedan došlo je do dogovora o još jednoj odgodi Brexita do 31. listopada. Kako će se po vašem mišljenju razviti situacija oko Brexita i treba li Europa strahovati jer vidimo da neki torijevci prijete da će opstruirati rad europskih institucija?

Nakon sjednice Europskog vijeća u srijedu mogućnost za dovršetak procesa ratifikacije Sporazuma o povlačenju produžena je do kraja listopada. Jasno, ako ranije uspije pokušaj pronalaska većine u Zastupničkom domu, Ujedinjena Kraljevina može i ranije izaći iz Europske unije. Sve čemu danas svjedočimo posljedica je pretvaranja unutarstranačkog pitanja Konzervativne stranke prvo u nacionalno, a onda i europsko pitanje. To je štetno i za Europsku uniju, ali još više za Ujedinjenu Kraljevinu. Sada je sve očitije to da je britanski izlazak iz EU-a puno složeniji, skuplji i štetniji nego što se govorilo u referendumskoj kampanji.

Vjerujete li vi da se Britanci mogu međusobno dogovoriti oko izlaska na europske izbore, s obzirom na to da im - ako ne izađu na izbore - prijeti izlazak već 1. lipnja?

Europski birači zaslužuju jasno stajalište Londona o održavanju europskih izbora. S jedne strane je apsurdno to da država koja izlazi iz EU-a raspisuje izbore, ali s druge strane to je nužno za pravnu sigurnost. Ako je Ujedinjena Kraljevina 1. srpnja članica Europske unije, nemoguće je to da nema zastupnike u Europskom parlamentu. To nije bitno samo zbog njihove ravnopravnosti, nego i zbog toga da sve odluke koje Europski parlament bude donosio ne budu pravno dvojbene.

Ima li uopće Europska unija neke mehanizme kako bi mogla spriječiti te opstrukcije koje neki od britanskih zastupnika žele iskoristiti kao sredstvo ucjene da se pristane na njihove zahtjeve?

Zaključci Europskog vijeća kažu se da se prima na znanje obećanje Velike Britanije da će djelovati konstruktivno i odgovorno. No ne postoji pravno-kogentni mehanizam kojim bi to bilo moguće ostvariti.