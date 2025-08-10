NA TERENU I HGSS

Velika potraga u Međimurju: Pet osoba skočilo s mosta, jedna nije isplivala

L. Š.

10.08.2025 u 21:45

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
U Donjoj Dubravi u Međimurju u tijeku je potraga za nestalom osobom nakon što je pet osoba skočilo s Vidovskog mosta, a samo četiri su isplivale

Na lokaciju su, pišu, prvi stigli članovi DVD-a Donja Dubrava sa svojim čamcem, a uz njih i pripadnici DVD-a Donji Vidovec te Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, piše eMeđimurje.

U potragu se uključila i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS). Prema riječima očevidaca, sve se dogodilo iznenada, a intervencija je pokrenuta odmah. Više informacija očekuje se nakon službenih izjava nadležnih službi.

