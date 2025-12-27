Tragedija kod Varaždinskih Toplica: Žena umrla od smrzavanja

Pretražujući teren i tragajući za nestalom ženom, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj postaji u Varaždinu u petak, pripadnici HGSS-a u subotu su u 10,15 sati pronašli tijelo ženske osobe za koju je utvrđeno da se radi o nestaloj osobi .

Tijelo je pronađeno u šumi, tri kilometra od autoceste A-4, kod čvora Varaždinske Toplice. Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja je utvrdila da na tijelu nema tragova nasilja te da je smrt nastupila zbog smrzavanja. Tijelo žene je po dovršetku postupanja predano članovima obitelji, priopćili su iz varaždinske policije.