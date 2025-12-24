U Rijeci napadnut dostavljač, policija istražuje skupinu mladića

Novi list piše da je stanovnike Turnića sinoć uznemirio incident u Čandekovoj ulici te da je, prema video snimkama koje su se pojavile u javnosti, skupina mlađih muških osoba narušavala javni red i mir u blizini benzinske postaje, a na meti se našao i dostavljač hrane.

„Kako pokazuje snimka, trčali su za njim, jedan ga je dostigao i udario, pa pobjegao i pridružio se ostatku grupe,“ objavio je portal riječkog dnevnika.