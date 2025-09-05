KOD DRAGANIĆA

Prevrnulo se vozilo na A3, dvije osobe u bolnici

Na autocesti A3 došlo je do prevrtanja osobnog vozila, a iz policije su potvrdili da su dvije osobe prevezene u bolnicu. Više detalja bit će poznato nakon očevida, izvijestili su

Na autocesti A3 prije odmorišta Draganić ranije jutros došlo je do prevrtanja osobnog vozila zbog čega su dvije osobe prevezene u bolnicu u Novu Gradišku, izvijestila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Potvrdili su da su dojavu o nesreći dobili u 8 sati i 12 minuta, a kako izvještavaju, detalji će biti poznati nakon očevida koji je u tijeku.

