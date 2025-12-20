razbojništvo

Zagrebačka policija pritvorila osumnjičenika za napad na stranca, dvojicu još traže

I.J./Hina

20.12.2025 u 14:36

Zagrebački policajci pritvorili su 40-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva na štetu 38-godišnjeg stranca na privremenom boravku u Hrvatskoj.

Kako su u subotu izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, sumnja se da je osumnjičeni 25. kolovoza oko 18.30 sati u parku na području Dubrave, radi protupravnog oduzimanja tuđe pokretne stvari, s leđa prišao oštećenome dok je, zajedno sa svojim poznanikom, sjedio na klupi, te ga uhvativši jakim stiskom za vrat podignuo s klupe, a zatim mu iz džepa odjevnog predmeta otuđio novac.

Sumnja se da su se zatim, iz skupine mladića koji su se prethodno nalazili u društvu osumnjičenog, izdvojila dvojica zasad nepoznatih mladića i prišla oštećenom te ga nekoliko puta udarila rukama po glavi i tijelu, da bi potom pobjegli s mjesta događaja.

Tijekom napada 38-godišnjak lakše je ozlijeđen, a materijalna šteta je oko 300 eura. Protiv osumnjičenog 40-godišnjaka policijski su službenici podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku, dok se kriminalističko istraživanje, radi utvrđivanja identiteta ostalih nepoznatih počinitelja, nastavlja.

