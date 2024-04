Onaj koji je sve 'zakuhao' je pobjegao, a prijatelju mu se sad bore za život

Jedan od momaka iz društva 23-godišnjaka bio je navodno vrlo neugodan i nametljiv prema djevojci nakon čega je došlo do sukoba. Redari su ih sve izbacili iz kluba, ali on se nastavio vani.

Kako je objavila policija kasno sinoć nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da su osumnjičenici u subotu, 6. travnja oko 3,30 sati ispred kluba u ulici Supavla u Splitu, nakon kraćeg verbalnog sukoba, tjelesno napali 23-godišnjaka zadavši mu više udaraca nogama i rukama u predjelu tijela i glave.



Iz splitskog KBC-a ranije danas izvijestili su kako je 23-godišnji pacijent, kojeg je pretukla skupina od pet mladića i nanijela mu teške ozljede glave i mozga još u životnoj opasnosti te mu je stanje kritično.



Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić u nedjelju ujutro podnio je neopozivu ostavku jer je jedan od njegovih sinova sudjelovao u teškom ozljeđivanju mladića.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je potom da je ostavku prihvatio. "Kad se potvrdila informacija da je među počiniteljima sin i ta informacija došla do načelnika PU, on je povukao jedini mogući moralno utemeljen potez, a to je da je dao ostavku", istaknuo je ministar unutarnjih poslova koji je tu ostavku prihvatio.

Božinović je potvrdio i da je isti načelnik dao ostavku i prije više godina kada je njegov drugi sin sudjelovao u prometnoj nesreći sa službenim automobilom oca.