Užasna tragedija u Pločama: Beba preminula pod nerazjašnjenim okolnostima

Prema neslužbenim informacijama, policija je otvorila istragu zbog ozbiljne sumnje da se radi o nasilnoj smrti. Tijekom dosadašnjeg rada, istražitelji su, navodno, došli do tragova koji bi mogli upućivati na moguću umiješanost pojedinih članova najuže obitelji preminulog djeteta, piše Slobodna Dalmacija.

U tijeku je obdukcija tijela koja bi trebala razjasniti točan uzrok smrti. Istodobno, policijski službenici provode očevid, prikupljaju materijalne dokaze te razgovaraju sa svjedocima. Iz izvora bliskih istrazi neslužbeno se doznaje da se razmatra više različitih scenarija događaja, no “detalji se neće iznositi dok istraga ne bude završena kako se ne bi ugrozio njezin tijek”.

Stanovnici Rogotina i okolice duboko su pogođeni ovom tragedijom. Više informacija o slučaju očekuje se nakon što policija i nadležne službe završe sve istražne radnje.