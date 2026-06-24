sve više ozlijeđenih

Nesreći kumovala brzina: 71-godišnjak pao s romobila i teško se ozlijedio

M.Či.

24.06.2026 u 17:46

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz
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Prometna nesreća koja se dogodila u Viru, mogla je imati puno ozbiljnije posljedice

Naime, u utorak, 23. lipnja u prijepodnevnim satima, 71-godišnji hrvatski državljanin nepropisno se i bez zaštitne kacige kretao električnim romobilom ulicom Put Rosulja u Viru.

Kako prenosi portal 057info, zbog neprilagođene brzine, izgubio je ravnotežu na izlasku iz zavoja te zajedno s romobilom pao na kolnik.

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Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Policija je obavila očevid, a muškarca čekaju i sankcije zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

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