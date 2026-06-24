Nesreći kumovala brzina: 71-godišnjak pao s romobila i teško se ozlijedio

Naime, u utorak, 23. lipnja u prijepodnevnim satima, 71-godišnji hrvatski državljanin nepropisno se i bez zaštitne kacige kretao električnim romobilom ulicom Put Rosulja u Viru.

Kako prenosi portal 057info, zbog neprilagođene brzine, izgubio je ravnotežu na izlasku iz zavoja te zajedno s romobilom pao na kolnik.