Mladići u popravnom domu napali pravosudne policajce, petero ozlijeđenih

Ministarstvo pravosuđa je navelo kako su "dva mlađa punoljetnika prvo pružila otpor službenicima pravosudne policije u obavljanju službene dužnosti, a potom ih i zajednički fizički napali".

Dodaju i kako su ih pravosudni policajci uspjeli svladati i uspostaviti red, a liječničkim pregledom ustanovljene su lakše ozljede kod mladih prijestupnika i trojice policajaca

"U tijeku je postupak utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja kako bi se poduzele odgovarajuće radnje u skladu sa zakonom", stoji u priopćenju.