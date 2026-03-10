Medicinska sestra krala nakit pacijentima u bolnici

Kako navodi policija, medicinska sestra je u razdoblju od 16. prosinca do 5. ožujka iskorištavala bespomoćnost i teško zdravstveno stanje pacijenata u bolnici u dobi od 36 do 89 godina te im je otuđila različite komade nakita, ukupne vrijednosti više tisuća eura.

Policijski službenici u ponedjeljak su uhitili osumnjičenu, nakon čega je nad njome provedeno kriminalističko istraživanje. Pretragom prostora koji je koristila pronađen je i dio otuđenih predmeta.