Medicinska sestra krala nakit pacijentima u bolnici

Pulska policija izvijestila je u utorak da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakinjom koja se sumnjiči da je počinila šest kaznenih djela teške krađe u pulskoj bolnici, a neslužbeno se doznaje kako je riječ o medicinskoj sestri koja je pacijentima krala nakit
Kako navodi policija, medicinska sestra je u razdoblju od 16. prosinca do 5. ožujka iskorištavala bespomoćnost i teško zdravstveno stanje pacijenata u bolnici u dobi od 36 do 89 godina te im je otuđila različite komade nakita, ukupne vrijednosti više tisuća eura.
Policijski službenici u ponedjeljak su uhitili osumnjičenu, nakon čega je nad njome provedeno kriminalističko istraživanje. Pretragom prostora koji je koristila pronađen je i dio otuđenih predmeta.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 39-godišnjakinja je uz kaznenu prijavu predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti slučaja, kao i mogućnost da je počinjeno još sličnih kaznenih djela.