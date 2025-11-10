Drogirani policajac pucao i prijetio kolegi u Puli

Tijekom istraživanja utvrđeno je da je 26-godišnji policijski službenik, koji se nalazio van službe, u petak oko 14 sati u Santoriovoj ulici u Puli upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, dok se na mjestu suvozača nalazio 33-godišnjak.

Kriminalističko istraživanje provedeno je i nad 33-godišnjim državljaninom Srbije za kojeg se sumnja da je 26-godišnjaku pomagao nakon počinjenja kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

U jednom trenutku, ničim izazvan, 26-godišnjak je kroz prozor automobila pucao u zrak iz službenog pištolja, čime je izazvao opasnost za život i tijelo ljudi. Ubrzo nakon toga, zaustavio je vozilo te je zamijenio mjesta s 33-godišnjakom i tako su nastavili vožnju gradom, da bi potom na Ulici prekomorskih brigada, ponovno izvadio pištolj kroz prozor vozila, prijeteći njime 43-godišnjem policajcu koji se vozio iza njih, a s kojim od ranije ima nesuglasice.

Dvojica počinitelja nakon toga su se razišli, pri čemu je 33-godišnjak, kako kažu u policiji, "poduzeo određene radnje kako bi otežao pronalaženje tragova počinjenog kaznenog djela".

Nakon što ih je prijavio 43-godišnji policajac kojem je 26-godišnjak prijetio istog dana policija je uhitila obojicu osumnjičenih te su ih priveli u policijsku postaju. Budući da je 26-godišnjak prilikom uhićenja zatečen kako upravlja automobilom, policijski službenici su ga alkotestirali i testirali na prisutnost droga.

Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 26-godišnjaka će se pokrenuti i prekršajni postupak. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja u subotu navečer obojica osumnjičenih privedeni su u pritvorsku jedinicu i kazneno prijavljeni državnom odvjetništvu.

Sukladno Zakonu o policiji načelnik istarske policije donio je rješenje o udaljenju iz službe 26-godišnjeg policijskog službenika te se protiv njega pokreće disciplinski postupak, naveli su u priopćenju.