Huligani htjeli napasti djecu iz Srbije na prvenstvu u karateu? Riječka policija intervenirala

Net.hr neslužbeno je doznao kako je nekoliko tinejdžera htjelo upasti na natjecanje, a meta njihovog napada trebala su biti djeca iz Srbije.

'Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba. Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike međunarodnog natjecanja u karateu na kojem sudjeluju natjecatelji iz 13 zemalja. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, kao i postojanja eventualnih protupravnih ponašanja', rekli su iz primorsko-goranske policije za taj portal.

Na prvenstvu Balkana u karateu sudjeluje više od 1.200 natjecatelja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Grčke, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Srbije, Slovenije, Turske te njih 154 iz Hrvatske, i to iz svih uzrasta, od kadeta do mlađih seniora.