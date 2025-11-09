Huligani htjeli napasti djecu iz Srbije na prvenstvu u karateu? Riječka policija intervenirala

PU primorsko-goranska potvrdila je da je policija tijekom vikenda postupala po prijavi o navodnom novom napadu na državljane Srbije, ovoga puta u Rijeci gdje se u Centru Zamet trenutačno održava prvenstvo Balkana u karateu
Net.hr neslužbeno je doznao kako je nekoliko tinejdžera htjelo upasti na natjecanje, a meta njihovog napada trebala su biti djeca iz Srbije.
'Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba. Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike međunarodnog natjecanja u karateu na kojem sudjeluju natjecatelji iz 13 zemalja. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, kao i postojanja eventualnih protupravnih ponašanja', rekli su iz primorsko-goranske policije za taj portal.
Na prvenstvu Balkana u karateu sudjeluje više od 1.200 natjecatelja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Grčke, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Srbije, Slovenije, Turske te njih 154 iz Hrvatske, i to iz svih uzrasta, od kadeta do mlađih seniora.
Podsjetimo, proteklih dana zabilježeno je više incidenata na kulturnim manifestacijama u organizaciji srpske nacionalne manjine. Nakon prekida nastupa kulturno-umjetničkog društva iz Novog Sada u splitskom kotaru Blatine, u petak navečer je na otvorenju Dana srpske kulture u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu skupina mladića izvikivala parole koje predstavljaju veličanje NDH.
Nakon burne reakcije u javnosti, policija je počela osiguravati sve skupove u sklopu Dana srpske kulture, a sudeći po informacijama iz Rijeke, i druge vrste skupova na kojima sudjeluju srpski državljani.