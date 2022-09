Zovu vas iz banke da morate doći u poslovnicu radi ažuriranja podataka? Evo o čemu se radi

Ako vas u posljednje vrijeme zovu iz matične banke radi ažuriranja podataka, riječ je o primjeni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koji je u primjeni od 2019. Moraju ga provoditi i banke koje provjeravaju sve veće gotovinske transakcije kako bi otkrile sumnjive slučajeve i osobe. Unatoč digitalizaciji, banke i po nekoliko puta zovu građane da se jave u poslovnice, što je mnogima problem

Velik broj građana dobio je poziv da dođu u banku radi ažuriranja osobnih podataka. Na njega se javila i Suzana Hrvatin-Kunić kojoj je brzo nakon toga stigao novi poziv. 'S tim da na kraju poziva piše da ako ste već dobili onda ovu obavijest zanemarite, što je ustvari varljivo jer ja sam se odmah javila u banku i rekli su mi da moram doći, a da sam mislila da ne trebam. Da sam bacila to jer sam bila u banci, onda bih došla u situaciju da mi blokiraju račun', ispričala je Hrvatin-Kunić za HRT.

No račun su blokirali njezinu sinu koji je u banku morao dolaziti četiri puta. 'On nije uopće mogao do svog novca, nije mogao platiti, nije mogao kiflu kupiti u pekarnici, ništa. Nije mogao do svog novca. Opet te se tjera da dođeš u banku i da digneš novce sa svog računa u gotovini', dodaje Hrvatin-Kunić.