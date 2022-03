Žene u IT industriji iz perspektive tri direktorice Hrvatskog Telekoma

Uoči Međunarodnog dana žena aktualizirala se tema pozicije žena u poslovnom svijetu. Posebno je zanimljiv položaj žena u tech sektoru koji se donedavno smatrao „rezerviranim“ pretežno za muškarce. Što danas znači biti žena u IT-ju saznala je novinarka Marija Pajić koja je u svom novom podcastu razgovarala s tri direktorice u Hrvatskom Telekomu koje karijeru grade u ovom brzorastućem i za žene, sve privlačnijem sektoru

Prema globalnom istraživanju koje je proveo Booking.com, žene u tehnološkom sektoru susreću se s brojnim izazovima. Gotovo polovica žena zaposlenih u IT-u (njih 44 posto) tvrdi da su postojeće spolne predrasude prilikom zapošljavanja bile jedna od najvećih prepreka, dok 51 posto njih tako smatra da su opisi poslova napisani prvenstveno za muškarce. Polovica žena, pak, smatra da im prilike za napredovanje nisu objašnjene već na samom početku te to naglašavaju kao još jedan faktor koji im otežava ulazak u tehnološki sektor

Susreću li se i same s takvim izazovima ili se vremena mijenjanju na bolje, u novom podcastu Marije Pajić otkrile su čak tri direktorice Hrvatskog Telekoma koje svoju karijeru grade u visoko konkurentnoj IT industriji. One su Branka Bajt, direktorica Sektora za brand, Anamarija Minarski, direktorica Odjela za razvoj, zapošljavanje, upravljanje učinkom i iskustvom zaposlenika i Iva Cibulić Blažević, direktorica Odjela regulatornih i javnih poslova.

Cijeli podcast na temu „Žene u IT industriji“ možete pogledati u nastavku: