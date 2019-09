'Želimo ponuditi najnapredniju digitalnu banku u Hrvatskoj i ne bojimo se konkurencije jer imamo najbolju vrijednost za novac'

Telekom Bankarstvo, prva tzv. mobile first usluga bankarstva u Hrvatskoj, razvijena u partnerstvu Hrvatskog Telekoma (HT) i Zagrebačke banke (Zaba), krenula je nedavno s radom. Tim povodom razgovarali smo s Goranom Lončarićem, voditeljem Telekom Bankarstva u HT-u, ujedno jednim od vodećih stručnjaka za digitalno bankarstvo

Preko usluge Telekom Bankarstva i istoimene mobilne aplikacije korisnicima je na raspolaganju široka paleta bankarskih proizvoda i usluga, uz podršku najraširenije mreže poslovnica i bankomata u Hrvatskoj, web chat i pozivni centar Zagrebačke banke. Ovo je ujedno prva usluga koja nudi mogućnost ugovaranja bankarskog paketa preko mobilne aplikacije i bez odlaska u poslovnicu. Korisnicima su na raspolaganju i druge inovacije, primjerice IziPay, odnosno usluga slanja novca drugoj osobi samo klikom na kontakt iz imenika, bez unosa IBAN-a i bez naknade. HT i Zaba krenuli su razvijati Telekom Bankarstvo u rujnu 2017. godine. Od samog početka na čelu projekta je Goran Lončarić. Prije dolaska u HT Lončarić je radio u američkim bankama Citibank i Morgan Stanley, za koje je razvijao online i mobilne usluge, da bi prešao u Ericsson u Švedskoj, u kojem je vodio razvoj i implementaciju platforme za mobilno plaćanje i bankarstvo širom svijeta.

Što korisnicima donosi Telekom Bankarstvo HT-a i Zabe? To je cjeloviti bankarski paket usluga koja uključuje kunski tekući račun na koji korisnik može primati plaću, devizni i žiroračun, bankarske transakcije, kartice i beskontaktno plaćanje karticom i mobitelom, a može ugovoriti i kreditnu karticu MasterCard... Znači sve ono što ima u klasičnom bankarstvu plus neke nove i inovativne usluge. Ovo je mobile first usluga, tj. želimo omogućiti klijentu da koristi svoj mobitel za sve bankarske potrebe. To nam je i moto - 'Moj mobitel, moja banka'. A cijenom tj. naknadom koja uključuje nabrojano i brojne pogodnosti već od 10 kuna mjesečno mislim da smo je i cjenovno postavili kao najbolju vrijednost za novac na bankarskom tržištu. Hoće li se preko aplikacije Telekom Bankarstva moći dizati krediti? Telekom Bankarstvo je zasebna aplikacija, bazirana na m-zabi kao trenutno najbolje ocijenjenoj aplikaciji mobilnog bankarstva u Hrvatskoj. Aplikacija Telekom Bankarstva uključuje sve funkcionalnosti i sigurnost m-zabe, a mi smo je u ovoj suradnji HT-a sa Zabom dodatno unaprijedili i prilagodili kako bi korisničko iskustvo bilo jače podržano brendom Hrvatskog Telekoma. Korisnici su ujedno klijenti Zagrebačke banke te su im na raspolaganju sve druge usluge Zabe, kao i sve vrste kredita. U skoroj budućnosti omogućit će se korisnicima podizanje kredita i direktno preko aplikacije.

O kakvim je inovativnim funkcionalnostima riječ? Istaknuo bih funkcionalnost slanja novca IziPay putem mobilnog broja bez naknade. Prvi donosimo tu uslugu na hrvatsko tržište kao dio ovog cjelovitog bankarskog paketa. Znači nema više upisivanja IBAN-a, nego korisnik izabere iz svog imenika u mobitelu kome želi poslati novac, upiše naprimjer 100 kuna i pošalje mu. Jednostavno, brzo i bez naknade. Primatelj, koji može biti u bilo kojoj hrvatskoj banci, dobije obavijest putem SMS-a, registrira svoj IBAN i novac mu sjeda na račun. Dodatna pogodnost je to što primatelj ne mora ni skinuti aplikaciju, već se može jednokratno i jednostavno registrirati online. To je pojednostavljeno slanje novca tzv. person-to-person transfer, a započeo ga je PayPal putem e-maila. Mi to sad dovodimo u najnaprednijem obliku na mobitele. Koje će još pogodnosti imati korisnici Telekom Bankarstva? Korisnik koji odluči prebaciti plaću na račun unutar paketa Telekom Bankarstva, i uz to koristi bilo koju fiksnu ili mobilnu uslugu HT-a, a tu ulaze i svi poslovni korisnici, dobit će bonus dobrodošlice od 150 kuna. Za Magenta 1 korisnike bonus dobrodošlice iznosi 300 kuna. Na raspolaganju su mu svi bankomati UniCredita u Hrvatskoj i Europi bez naknade. Uz to svaki korisnik ima pravo na deset besplatnih transakcija mjesečno, kao što su plaćanja računa, od čega i do tri podizanja na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj i Europi.

Ako korisnik prebaci plaću na Telekom Bankarstvo, znači li to da mu se gasi tekući račun u Zagrebačkoj banci? Ne, postojeći račun, ako ga već ima u Zabi, tj. IBAN, ostaje nepromijenjen. No korisnik će dobiti novu brendiranu beskontaktnu karticu i dosadašnje naknade za vođenje računa se zamjenjuju novom jedinstvenom naknadom za paket usluge Telekom Bankarstva. Telekom Bankarstvo je usluga Zagrebačke banke u suradnji s Hrvatskim Telekomom i važno je istaknuti kako novac korisnika usluge Telekom Bankarstva nije u HT-u (mi nismo banka), već je i dalje u Zagrebačkoj banci te HT nema nikada uvid u stanje računa niti bankarske transakcije korisnika. HT je tu da mu pruži inovacije, pogodnosti za korisnike svojih telekom usluga i dodatnu kvalitetu korisničkog iskustva. Mogu li Telekom Bankarstvo koristiti i oni koji nisu korisnici nekog paketa ili usluge HT-a? Naravno. Telekom Bankarstvo kao paket bankarskih usluga mogu ugovoriti i koristiti svi punoljetni građani koji imaju pametni telefon i bez potrebe za odlaskom u poslovnicu. Prvi put u Hrvatskoj možete otvoriti i aktivirati cjelokupan paket bankarskih usluga u svega nekoliko minuta i to potpuno digitalno. To uključuje korisnike drugih telekoma i drugih banaka. Znači nije nužno da ste korisnik HT-a, ali oni koji jesu dobit će dodatne pogodnosti.

Koliko stoji mjesečna naknada za korištenje Telekom Bankarstva? Naknada je 20 kuna mjesečno, međutim ako klijent koristi bilo koju mobilnu ili fiksnu uslugu HT-a, uključujući mobilnu uslugu HT-a preko svog poslodavca, mjesečna naknada košta 15 kuna. A za naše korisnike koji su u Magenta 1 svijetu pogodnosti, osigurali smo najbolju cijenu od samo 10 kuna mjesečno za ovu cjelovitu i najnapredniju digitalnu uslugu. Ova naknada uključuje sve što je u paketu Telekom Bankarstva od vođenja računa, svih navedenih pogodnosti i funkcionalnosti, pa do mobilne aplikacije i online bankarstva (eZaba). Koji su vam ciljevi, odnosno kojim brojem korisnika Telekom Bankarstva biste bili zadovoljni? Imamo ambiciozne ciljeve. Želimo ponuditi najnaprednije digitalno bankarstvo u Hrvatskoj. Ne gledamo uspjeh samo kroz brojke korisnika, već želimo da Hrvatski Telekom postojeći i novi korisnici prepoznaju kao inovatora na tržištu. U skladu je to i s našom željom da pružimo svim građanima Hrvatske život u svijetu boljih mogućnosti svakodnevno razvijajući pametna rješenja kako bismo korisnicima omogućili proizvode i usluge koji će im olakšati život.

Kakav je motiv imala Zagrebačka banka za ulazak u ovaj projekt? Ne bih htio komentirati u ime Zabe, no ovakve, tzv. fintech suradnje banaka i tehnoloških kompanija sve su češće u svijetu i mislim da je Zaba prepoznala potencijal suradnje dva lidera u svojim segmentima, i to ponajprije u akviziciji novih klijenata za banku, pogotovo korisnika koji žele iskoristiti prednosti digitalnih usluga. Zašto telekom operateri uopće ulaze na bankarsko tržište? Prije desetak godina telekomi su na tržištima Afrike, Azije i Južne Amerike, na kojima većina stanovništva nije imala nikakav bankarski račun, ponudili bazični račun preko mobitela, tzv. mobile money. Takve usluge postale su vrlo brzo hit te su telekomi željeli pretočiti taj uspjeh i na tržišta Europe i Sjeverne Amerike. Naravno, na njima nije prolazila bazična usluga jer gotovo svi imaju bankovni račun, već je trebalo ponuditi nešto novo. Taj korak više bilo je udruživanje telekoma i banaka u stvaranju novih inovativnih proizvoda i usluga. Imate dva uobičajena načina ulaska telekoma u financijski sektor. Jedan je kupnja banke, kao što je napravio Orange u Francuskoj, koji ju je zatim rebrendirao u Orange banku. S bankarske strane to su često manje banke. Drugi je suradnja telekoma i banke, za što se opredijelio Deutsche Telekom (DT), većinski vlasnik HT-a. Tako, naprimjer, T-Mobile odnedavno uspješno surađuje s bankom BankMobile u SAD-u kroz uslugu T-Mobile Money. Slično je DT napravio u Poljskoj i Rumunjskoj, a sada i mi sva ta iskustva pretačemo na naše tržište. Zagrebačka banka ne može se nazvati malom bankom. Ona je vodeći igrač na našem tržištu. Točno. HT je postupio drugačije. Ovo je prvi slučaj u svijetu da su se udružila dva lidera iz telekom i financijskog svijeta. Odabrali smo takav pristup jer mislimo da nam suradnja s tako snažnom institucijom kao što je Zagrebačka banka garantira uspjeh nove usluge.

Imate li odobrenje regulatora, odnosno Hrvatske narodne banke (HNB) za ulazak u bankarski sektor? Ponovit ću - HT ne postaje banka te novac i podaci o stanju računa i transakcijama korisnika Telekom Bankarstva neće biti u HT-u, već u Zagrebačkoj banci, a našeg partnera Zagrebačku banku, regulira HNB. Spomenuli ste kako je Deutsche Telekom već lansirao mobilno bankarstvo, u suradnji s bankama, u SAD-u, Poljskoj i Rumunjskoj. Kako je usluga prihvaćena na tim tržištima? Svako je tržište specifično i uspjeh usluge ovisi o brojnim faktorima. U Poljskoj se u tri godine premašilo 600.000 korisnika. U Rumunjskoj se krenulo prije godinu dana i usluga je još u razvojnoj fazi. Na tržištu SAD-a usluga T-Mobile Money zaživjela je prije nekoliko mjeseci, s pozitivnim reakcijama tržišta. Bojite li se konkurencije digitalnih banaka, poput londonskog Revoluta ili berlinskog N26, koje polako ulaze na hrvatsko tržište? Ne bojimo se konkurencije, dapače. Nabrojane i slične usluge i banke motivacija su nam da uvijek u suradnji s partnerom radimo na unapređenju digitalne funkcionalnosti Telekom Bankarstva. Po našim procjenama, u odnosu na takve usluge mi smo i dalje najbolja vrijednost za novac, a uz najnapredniju mobilnu aplikaciju, naše komparativne prednosti su najšira mreža bankomata i poslovnica te povjerenje korisnika u Zabu kao vodeću i višestruko nagrađivanu banku na tržištu. Znači, nudimo najbolje iz digitalnog i klasičnog bankarstva. Korisnik Telekom Bankarstva zna da mu je novac siguran i da može brzo doći i do žive osobe u poslovnici ako mu zatreba neki kompleksniji bankarski proizvod, poput stambenog kredita.

Živjeli ste i radili više od 20 godina u inozemstvu, prvo u SAD-u, zatim u Švedskoj. Kako Hrvatska stoji po pitanju razvijenosti bankarskih mobilnih usluga? Jako dobro, a dolaskom usluga kao što je Telekom Bankarstvo mislim da ćemo po tehnološkim, sistematskim i korisničkim rješenjima biti u samom vrhu. Usporedbe radi, banke u SAD-u tek su nedavno počele uvoditi beskontaktno plaćanje karticama, a Telekom Bankarstvo nudi beskontaktno plaćanje i karticom i mobitelom. Hrvatska je u tom segmentu u samom svjetskom vrhu po funkcionalnostima. Općenito, što se tiče bankarskih usluga, Hrvatska ima relativno moderan, stabilan i siguran sustav, što pokazuje i sve veći interes fintech kompanija za hrvatsko tržište. Je li bila lagana odluka o povratku u Hrvatsku? Ne. Imam troje djece i suprugu Šveđanku i prije dolaska u Hrvatsku živjeli smo u Seattleu, jednom od najrazvijenijih dijelova SAD-a i tehnoloških centara svijeta (sjedišta Amazona, Microsofta, op.a.), u kojem sam radio na razvoju spomenute usluge T-Mobile Money. Dosta smo razmišljali, ali poslovni izazov i odlična ponuda HT-a su prevagnuli. Nisam ni u snu mogao zamisliti da ću se jednog dana vratiti u domovinu da bih radio na projektu kakve sam razvijao u SAD-u i Švedskoj. U Ameriku sam došao sa 17 godina kao učenik zagrebačkog MIOC-a na razmjeni. Ostao sam, magistrirao računalne znanosti i radio u Citibanku u New Yorku, a zatim i u Morgan Stanleyju. Za ove banke razvijao sam prvo online usluge, a zatim mobilno bankarstvo. U Švedsku sam se preselio 2010., kad sam dobio posao u Ericssonu, za koji sam vodio razvoj i implementaciju platformi za mobilno plaćanje i bankarstvo širom svijeta.