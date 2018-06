'Zašto sam napustio posao u Svjetskoj banci i posvetio se obiteljskom poslu - drvorezbarstvu'

Prije gotovo sto godina Gano Nikšić iz Konjica iz hobija se počeo baviti rezbarenjem drveta. Svoju ljubav prema tom poslu prenio je na sina Adema, koji ju je pretvorio u uspješan biznis i 1927. osnovao tvrtku. Tako se zarađivao novac, ali i čuvala vrijedna kulturna baština koja je dospjela pod zaštitu UNESCO-a

Kako je nastao Zanat?

Kao brend Zanat je relativno mlad i prošlo je tek nešto više od tri godine od prve kolekcije pod tim nazivom. To je početak jedne zrelije faze, jer je Zanat formiran 1919. godine kao obiteljska tvrtka u Konjicu. Sljedeće godine slavimo sto godina postojanja, sto godina proizvodnje tradicionalnog rezbarenog namještaja. Još uvijek radimo reprodukcije, a neki od proizvoda su pod zaštitom Bosne i Hercegovine kao nacionalno kulturno blago, a neke od kolekcija čuvaju se u Nacionalnom muzeju u Beogradu. Srbija je bila veliko tržište za mojeg djeda koji je razvio biznis.

Kako je od svega toga došlo do razvoja suvremenog Zanata?

Studirao sam ekonomiju u Americi i godinama sam se bavio sasvim drugim poslovima. Do 2016. radio sam u Svjetskoj banci, a zadnja pozicija bila mi je ona glavnog ekonomista za Palestinu. Brat Adem je s druge strane studirao arhitekturu i on je odmah znao čime će se baviti – prvog dana nakon završetka studija pridružio se obiteljskoj firmi. Mene je uvijek zanimalo što rade, zanimao me dizajn, brat i ja smo često razgovarali o tome kako bismo mogli razviti biznis. To me inspiriralo, a povod za razvoj biznisa bio nam je da cijeloj priči damo naš pečat, a ne da živimo na staroj slavi. To je podrazumijevalo internacionalizaciju.