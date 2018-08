Zašto je menadžerima sve manje važan uspjeh igrača na velikim sportskim natjecanjima

U potrazi za nogometašima menadžeri i vlasnici klubova sve manje pažnje daju velikim turnirima usprkos njihovoj atraktivnosti i gledanosti, a analize prelazaka igrača potaknute dobrim igrama na svjetskim ili europskim prvenstvima pokazuju da su takvi klupski transferi najčešće preplaćeni

Nekoliko tjedana nakon nabrijane atmosfere Svjetskog prvenstva nogoloptački cirkus vraća se u svoju svakodnevicu. Polako počinje sezona klupskih natjecanja i mada se na travnjacima igrači tek zagrijavaju, u uredima menadžera klubova atmosfera je itekako vatrena jer se i dalje dogovaraju posljednji transferi kako bi se kompletirali timovi za sezonu. I iako bi navijačima, ako su još pod utjecajem odlične igre pojedinaca na Svjetskom prvenstvu, moglo biti drago da se njihovom timu priključi neka od novopečenih zvijezda Svjetskog prvenstva, vrijeme i analize pokazuju da je takav pristup pogrešan i da ga koristi sve manje klubova.

Analiza koju je napravila tvrtka za sportski menadžment 21st Club, a o čijim je rezultatima nedavno pisao britanski The Economist, pokazala je da se buduću igru nogometaša u klubu može procijeniti po broju golova koje je postigao u prethodnoj sezoni, no da ne postoji veza između toga koliko neki nogometaš postigne zgoditaka na velikom međunarodnom turniru i njegovog budućeg doprinosa za klub. Ista analiza, kojom su obuhvaćena svjetska i europska nogometna prvenstva od 2004. do 2016., pokazala je da sa svakim pogotkom na takvom natjecanju cijena transfera nogometašu u prosjeku poraste za 13 posto.