Zagreb ruši rekorde: Treći je najbolji glavni grad za turiste u Europi

Zagreb je 3. najbolji glavni grad za turiste u Europi

Bienenfeld je istaknula i kako je objavljeno istraživanje portala VisaGudie.World prema kojem je Zagreb zauzeo treće mjesto kao najbolji glavni grad za turiste prema parametrima sigurnosti, poznavanja engleskog jezika, cijenama, itd.

'Ovakve vijesti, uz dosadašnje rezultate, itekako ulijevaju optimizam te očekujemo daljnji pozitivan nastavak turističkih rezultata u glavnom gradu Hrvatske', rekla je Bienenfeld.

Kako se navodi u priopćenju, istraživanje 'Europe's Best Capital Cities to Be a Tourist in' je dostupno na poveznici, a Zagreb se prema ukupnim rezultatima nalazi na u samom vrhu, odmah iza Amsterdama i Rima.