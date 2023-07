'Zabrana rada nedjeljom je dobra. Tako je bilo u Jugoslaviji i ništa nije falilo'

Na konstataciju da on ne bi zabranio samo rad nedjeljom, već i subotu, Jurčić je u RTL Direktu rekao:

'Sve analize kroz povijest, od nobelovaca do ekonomista, bavili su se osobnom potrošnjom jer je ona lokomotiva proizvodnje. Tako 60 posto nacionalnog dohotka ide na potrošnju pa se proučavalo što utječe na potrošnju i kako to utječe na proizvodnju? Osnovno je da na potrošnju utječe nacionalni dohotka per capita. Ljudi će trošiti onoliko koliko imaju novaca.

Išlo se s radom dućana, kako se prosječno vrijeme smanjivalo s 14, 10 pa na osam sati, trgovine su radile od 8 do 20 kako bi prosječan čovjek kroz tjedan kupio što mu treba. Kad je prije nekoliko godina počela ova rasprava, gledao sam analize u Europi i SAD-u. Pokazale su da čovjek u prosjeku troši pola sata do sat vremena dnevno u trgovini od ponedjeljka do petka.

Uspostavilo se da ipak ima velikih kupovina gdje se moraju sastati muž, žena i djeca. Na primjer, kad kupuju namještaj. Budući da se subotom izbjegavao rad u ostalim djelatnostima, išlo se za time da prodavaonice rade do 14 sati. To se pokazalo da funkcionira i to je sasvim dovoljno. Sve analize pokazale su da 98-99 posto potrošnje određuje razina dohotka i normalno radno vrijeme', ustvrdio je Jurčić.