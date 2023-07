Butković o cijenama goriva i hrane, HEP-u i – kuglici sladoleda od 3,5 eura

'Četiri centa je išao eurosuper i eurodizel, mi smo određeni dio trošarine prepolovili. To povećanje nije veliko i u odnosu na većinu europskih zemalja daleko smo jeftiniji. Jedino je BiH nešto jeftinija od nas. Nismo razgovarali o povećanju cijena na autocestama. Smatram da je u ovom trenutku korektno da je došlo do ovog povećanja'.

Upitan razmišljaju li o novim mjerama s obzirom na visoke cijene hrane, Butković je odgovorio:

'Znate da je inflacija po podacima Državnog zavoda za statistiku oko 7,7 posto. Ona pada, stagnira. Cijena dređenih usluga i nekih proizvoda išle su gore, možda i neopravdano, jer je čitav niz Vladinih paketa mjera još uvijek na snazi. Jutros sam razgovarao s jedim ugostiteljem koji kaže da je imao u jednom kampu račun za struju 2500 eura, a od toga mu je Vlada subvencionirala 1200 eura. Mnogi se korigiraju. Vidjeli smo danas tiskovnu konferenciju Hrvatske turističke zajednice da smo po podacima na razini 2019. godine ako gledamo mjesec lipanj, a što se tiče predsezone smo i jači'.

Komentirao je cijenu kuglice sladoleda od 3,5 eura u pojedinim mjestima na moru.

'Uvijek s tim cijenama ide i kvaliteta. Slažem se da je 3,5 eura velika cijena i da si to ne mogu priuštiti mnogi naši sugrađani. U tom smislu Vlada apelira na sve ljude koji koriste paket mjera... Možda su iskoristili situaciju da podignu nerealno cijene, mnogi se i korigiraju, jer je situacija dobra, sezona dobra, prihod je bolji za 200 milijuna eura u odnosu na prošlu godinu – kada govorimo o prihodima stranih turista. Situacija nije toliko alarmantna, ali da ima određenih situacija, određenih subjekata koji su podignuli cijene, ima'.

Ministar je upitan i je li HEP prodavao višak plina za 1 cent po megavatsatu te tko je to dužan kontrolirati.

'Nema tu prebacivanja odgovornosti. Vidjeli ste što je rekao predsjednik Vlade, to će se utvrditi. Radi se o informaciji koju ja sada imam, jer sam i ja to pratio iz medija. Da se radi o viškovima plina u HEP-u koje je HEP kupio od INA-e, vidjet ćemo po koliko je to cijeni i što je to. Poduzet ćemo sve da to utvrdimo. Nije isto kupovati plin na tržištu i onim viškovima kada su upotpunjena skladišta', rekao je Butković za RTL Danas.

Osvrnuo se i na neradnu nedjelju. 'Stupio je zakon na snagu, gotovo dvije trećine građana je podupiralo ovakav način ograničavanja rada nedjeljom. Imat ćemo 16 radnih nedjelja i trgovci će sami birati kada će te nedjelje biti', zaključio je Butković.