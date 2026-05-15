ZABA vodi i osigurava dio Bosqarovog SPO-a te financiranje ulaganja u PIK Vrbovec

Domaća investicijska grupacija Bosqar Invest (Bosqard.d. – ZSE: BSQR) predstavila je u petak novu stratešku suradnju sa Zagrebačkom bankom, članicom Grupe UniCredit, kojoj je cilj osigurati ključne elemente financijske strukture za planiranu akviziciju PIK Vrbovca te podržati daljnji razvoj prehrambene vertikale Bosqara

U sklopu suradnje, Zagrebačka banka će temeljem Ugovora o pružanju investicijske usluge provedbe ponude novih dionica sklopljenog s Bosqar Investom imati vodeću ulogu u planiranoj sekundarnoj ponudi dionica (SPO) Bosqar Investa kao samostalni vodeći agent izdanja. Zagrebačka banka preuzet će ulogu ključnog partnera u procesu planiranja, koordinacije i realizacije procesa javne ponude novih dionica Bosqar Investa. Usto, aktivno će koordinirati aktivnosti i surađivati sa suaranžerima – Erste&Steiermärkische Banka, Privredna banka Zagreb i Raiffeisenbank Austria – koje će Bosqar Invest angažirati u vezi s provedbom javne ponude novih dionica. Ugovorom je Zagrebačka banka Bosqaru ponudila i mogućnost izdanja dužničkih vrijednosnih papira te je s Bosqar Investom preuzela obvezu otkupa do iznosa od najviše 25 milijuna eura, što je prvi takav primjer underwritinga u povijesti hrvatskog tržišta kapitala. Time je potvrđena predanost banke, kao ključnog partnera Bosqar Investa, postizanju optimalne strukture za financiranje daljnjeg rasta i razvoja Društva i grupe.

Daljnji razvoj Bosqarove poslovne vertikale Future Food predviđen je nedavno objavljenom informacijom kako je Fortenova grupa prihvatila obvezujuću ponudu Bosqar Investa za preuzimanje 100 posto udjela u PIK Vrbovec. Planirana akvizicija vodećeg hrvatskog proizvođača mesa i mesnih prerađevina – podložna završetku pregovora, regulatornim odobrenjima nadležnih tijela i finalizaciji ulaganja u PIK Vrbovec – predstavlja logičan nastavak strategije izgradnje vodeće prehrambene platforme u regiji u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Zagrebačka banka, kao samostalni globalni koordinator i vodeći mandatirani aranžer financiranja, spremna je osigurati cjelokupno financiranje ulaganja potrebno za stjecanje i razvoj PIK Vrbovca. Svi uvjeti predmetnog financiranja bit će konačno određeni u ugovoru o kreditu koji će naknadno biti sklopljen između Zagrebačke banke i stjecatelja PIK Vrbovca.

Snažan signal povjerenja financijskih tržišta Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke, izjavio je: "Preuzimanjem ključne uloge u ovoj transakciji, Zagrebačka banka potvrđuje snažnu podršku daljnjem rastu Bosqar Invest grupe i povjerenje u njezin dugoročni potencijal. Time ističemo i širu ulogu banaka u poticanju investicija i razvoju tržišta kapitala u Hrvatskoj. Ostajemo usmjereni na projekte koji jačaju domaću ekonomiju, prehrambeni sektor i otpornost lanaca opskrbe, uz stvaranje održive vrijednosti za investitore i zajednicu." Stjepan Orešković, većinski vlasnik i osnivač Bosqar d.d., kazao je: "Strateško partnerstvo između Bosqara i Zagrebačke banke već dugi niz godina generira izvanredne rezultate. Činjenica da je tržišna kapitalizacija Bosqara rasla preko 1000 posto od IPO-a u 2019. godini, kao i sudjelovanje sva četiri mirovinska fonda u izdanjima obveznica i dionica Bosqara, najaktivnijeg izdavatelja na Zagrebačkoj burzi, jasni su indikatori očekivane uspješnosti i ovog izdanja. Ponosni smo na činjenicu da su hrvatski građani – preko mirovinskih fondova koji su već uložili u Bosqar – u sedam godina ostvarili povrat od preko 700 posto, i da su investitori na Zagrebačkoj burzi upravo na Bosqaru ostvarili jedno od svojih najboljih ulaganja u tom periodu."