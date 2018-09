Za kvadrat stana u Podgori treba vam više od 30 posto godišnjeg dohotka!

Najmanja priuštivost stana je u priobalju te u Zagrebu i okolici, a jedinica lokalne samouprave u kojoj je za metar kvadratni stana nužno izdvojiti najviše godišnjeg dohotka je Podgora, pokazuje publikacija "Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2012.-2017." predstavljena u ponedjeljak

Čak 90 jedinica lokalne samouprave nalazi se u kategoriji od 10 do 20 posto, dok 42 jedinice s najnižim indeksom priuštivosti se uglavnom nalazi na istoku zemlje, u središnjoj Hrvatskoj, Lici i Gorskom kotaru.

Taj indeks je najviši u Podgori koja se nalazi na Makarskoj rivijeri, gdje premašuje 30 posto, što znači da je za jedan kvadratni metar stambenog prostora potrebno izdvojiti više od 30 posto godišnjeg neto dohotka. Tamo gdje treba izdvojiti 20 do 30 posto godišnjeg dohotka nalaze se Baška Voda, Bol, Dubrovnik, Hvar, Opatija, Primošten, Sukošan, Tisno, Rogoznica i Vrsi, isključivo općine koje imaju izlaz na Jadransko more.

No, zbog većih plaća, cijene su u Zagrebu u odnosu na jadransku Hrvatsku, a pogotovo u odnosu na ostatak Hrvatske, nešto priuštivije, kaže Tkalec.

Grad Zagreb kao cjelina se nalazi na tek 82. mjestu, no za njega se analiza radila i na razini katastarskih općina, kojih je ukupno 50. Kako navodi Marina Tkalec s EIZ-a koja je predstavila analizu, tu se cijene uvelike razlikuju, a u onim središnjim gradskim općinama, pa čak i onima prema zapadu i istoku, "cijene su i dalje vrlo visoke te vrlo malo priuštive".

Na tržištu nekretnina u razdoblju od 2012. do 2017. godine ostvareno je 536.811 transakcija, pri čemu ih se najveći broj, nešto više od 220 tisuća, odnosi na transakcije poljoprivrednim zemljištem.

Dubrovnik je jedina jedinica lokalne samouprave u kojoj je medijalna cijena stana ili apartmana bila viša od 15 tisuća kuna po metru kvadratnom.

Cijena u rasponu od 10 do 15 tisuća kuna zabilježena su u 33 jedinice koje se isključivo nalaze uz Jadransko more, dok su one cijene od pet tisuća kuna i manje uglavnom uočene u ruralnim predjelima te u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj.

U velikom broju jedinica lokalne samouprave, naročito u istočnoj Hrvatskoj, zabilježeno je manje od 10 transakcija što upućuje na nisku ponudu i potražnju za stanovima.

Medijalna cijena građevinskih zemljišta u samo šest jedinica je bilo više od tisuću kuna po kvadratnom metru, i to u Biogradu na moru, Bolu, Dubrovniku, Pučišćima, Smokvici i Splitu. Cijene od 50 kuna i manje po kvadratnom metru zabilježene su u ruralnim predjelima te u središnjoj, sjeverozapadnoj i istočnoj Hrvatskoj.

I poljoprivredno zemljište je bilo najskuplje na Jadranu, a u deset tamošnjih jedinica cijena je bila veća od 100 kuna po četvornom metru.

S druge strane, medijalna cijena poljoprivrednog zemljišta u Vukovarsko-srijemskoj županiji iznosila je 3,58 kuna, dok se primjerice u Primorsko-goranskoj županiji moralo izdvojiti u prosjeku i deset puta više.

"Mislim da ova slika zapravo dramatično prikazuje i ekonomsko i demografsko odumiranje istoka Hrvatske, središnje Hrvatske i ovog cijelog kontinentalnog dijela", ustvrdila je Tkalec.