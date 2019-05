Tvrtka web.burza oduvijek je bila Human, a od danas se tako i zove

Nakon 18 godina rada i više od 1000 uspješnih projekata i web.burza od danas i formalno nosi ime Human. Tim povodom, razgovarali smo s Vanjom Bertalanom, koji je CEO i jedan od vlasnika kompanije

Vrijednosti svih ljudi, zaposlenika, klijenata i korisnika, uključujući njihove kvalitete, ali i mane, bili su misao vodilja koje su dovele do imena Human.

Nakon 18 godina dolazi promjena, heroji više nisu IN

“Izašli smo sa Superherojima. Bili smo mladi i radili smo kako nam odgovara, pola dana smo programirali, a drugu polovicu zajedno igrali online multiplayere. Svatko od nas imao je super moći pa smo cijelu priču prenijeli i na naš web.”

Heroji su ih doveli daleko, sve do japanskih udžbenika i velikih regionalnih projekata. Tih četrdesetak heroja već godinama razvijaju digitalna rješenja za velike regionalne klijente. Od Coolinarike do A1 Hrvatska, odgovaraju na pitanja kako učiniti krajnje korisnike sretnima - jer to je ključ uspjeha za klijente, a i njima je tako zabavnije.

“Shvatili smo da ne želimo obećavati nemoguće - radije nećemo surađivati. Znamo da najveće zadovoljstvo za sve dolazi kad su ljudi koji koriste naše proizvode zadovoljni. Ne želimo raditi stvari samo da bi ih odradili, želimo da ljudi plaču od sreće dok koriste naše proizvode. Znam da to nije realno, ali tome ciljamo.”

Kroz godine širenja i rast na stranim tržištima stvorila se potreba da promijene ime, Vanja pojašnjava da web.burza nije jednostavna za izgovoriti na engleskom, era superheroja je iza njih, a pojavila su se i nove mlade snage. Trebalo im je novo ime, a cijelo vrijeme se krilo u pozitivnim pričama koje su dobivali.

“Shvatili smo da smo cijelo vrijeme mi taj identitet o kojemu pričamo, da na kraju dana radimo stvari za ljude koji se znoje u tramvajima. Da smo mi Human i da su naši korisnici Human, cijelo vrijeme nam je odgovor bio pred nosom.”