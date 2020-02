Vujčić: Ako banke ne signaliziraju pranje novca čekaju ih financijske kazne

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić u srijedu je, odgovarajući na upit novinara, rekao da su u slučaju neadekvatnih bankarskih sustava vezanih uz provjeru i signaliziranje pranja novca, kazne financijske i da ih izriče sud

Tjednik Nacional u jučerašnjem je broju objavio tekst pod naslovom "Šef Zagrebačke banke Živaljić maknut zbog najvećeg skandala u njenoj povijesti", u kojem navodi da je "HNB otkrio goleme propuste u poslovanju, brojne sumnjive transfere ruskog novca i ogromne uplate bez ikakvih provjera pa je Živaljić morao otići zbog zapovjedne odgovornosti". Razmjeri afere se još utvrđuju, a sve prati i Ministarstvo financija, tvrdi Nacional.

Inače, Miljenko Živaljić podnio je iz osobnih razloga ostavku na mjesto predsjednika Uprave Zabe 20. siječnja. U utorak je Banka izvijestila i da su dva člana Uprave te banke - Eugen Paić Karega i Nikolaus Maximilian Linarić - u ponedjeljak, 24. veljače 2020. dali ostavke na funkcije u upravi.

Financijska tržišta pokušavaju predvidjeti što će se dalje zbivati s koronavirusom

Na pitanje da prokomentira utjecaj pojave koronavirusa na tržišta kapitala Vujčić je rekao da možda izgleda malo čudno da je pad tržišta, odnosno rasprodaja, počela u trenutku kad je Kina objavila da je vrh epidemije prošao. Međutim radi se očito o tome da tržišta u ovom trenutku pokušavaju predvidjeti što će se dogoditi s onim što se može zvati pandemija, kazao je.

Napominje kako je većina dosadašnjih analiza gledala utjecaj virusa na samu Kinu, odnosno njezino gospodarstvo koje čini oko 20 posto svjetskog BDP-a i prelijevanje tog utjecaja iz azijskih zemalja na ostale zemlje. Međutim, sada se stvar promijenila i virus se proširio i na druge zemlje i u tom smislu su tržišta reagirala, rekao je Vujčić.

Očita je značajna neizvjesnost oko toga kako će dalje se virus širiti, a to nitko u ovom trenutku ne može reći, napomenuo je. Dodao je kako je takva visoka neizvjesnost zbog širenja virusa dovela do rasprodaje na tržištima, koja dovodi do pada indeksa.

Očito će u budućnosti kretanja tržišta u značajnoj mjeri ovisiti o tome što će se stvarno događati sa širenjem virusa, smatra Vujčić.

Sa širenjem koronavirusa izvan Kine rizici po gospodarstva dodatnu rastu. Prema podacima Reutersa, virus se proširio na više od 30 zemalja i područja u svijetu, pri čemu je sve više umrlih, ponajviše u Iranu, Južnoj Koreji i Italiji. Sve te neizvjesnosti izazvale su posljednjih dana oštar pad svjetskih burzi.

Na Wall Streetu, najvećoj svjetskoj burzi, u utorak su cijene dionica oštro pale već četvrti dan zaredom jer se ulagači povlače iz rizičnijih investicija, s obzirom da bi zbog širenja koronavirusa izvan Kine gospodarske štete mogle biti puno veće nego što se očekivalo.

U posljednja četiri dana S&P 500 i Dow Jones indeks potonuli su više od 7,5 posto. Pritom je tržišna vrijednost dionica iz sastavu S&P 500 indeksa srezana za više od 2.130 milijardi dolara.

Oštro su pale i ostale najveće svjetske burze - od azijskih do europskih - a kada će se tržišta stabilizirati ovisi, kažu analitičari, o tome kada će vijesti o koronavirusu biti bolje.

Na Zagrebačkoj burzi Crobex indeks u ponedjeljak je potonuo 4,9 posto, što je njegov najveći dnevni postotni gubitak od 2009. godine. Jučer je pao daljnjih 1,37 posto, no danas se ponešto oporavio.