Vrhovni sud: Banke su povrijedile prava korisnika kredita u švicarcima! Frankeri likuju: Možete ih na miru i bez nervoze tužiti

Vrhovni sud presudio je da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima

'Svanuo je i taj radostan dan - Vrhovni sud RH u osmoj godini suđenja razriješio je slučaj Franak. Svih osam banaka krivo je za svoje nezakonito i nepošteno postupanje. To znači da sada svih 125.000 potrošača koji su ugovarali kredite u CHF-u mogu mirno i bez nervoze na sudovima tražiti svoj novac. Ne treba žuriti, vremena ima sve do 2023. godine. U međuvremenu će Vrhovni sud RH morati donijeti još nekoliko važnih odluka, a prije svega odluku o tome je li ugovor s valutnom klauzulom u CHF-u ništetan, a u tome slučaju restitucija za potrošače je čak i do 100 posto veća nego restitucija kamata i razlike tečaja. Pokrenut ćemo novi val tužbi i očekujem da do kraja 2022. tužbi bude ukupno preko 100.000. Ja ću pokušati izgurati zakonsko rješenje za izvansudsku restituciju.

Osim toga, prijavit ću kazneno svih osam banaka jer su svojim identičnim postupanjem dovele na rub siromaštva na desetke tisuća hrvatskih obitelji, ali su time utjecale i na manji BDP unazad 10 godina za poneki postotak. Oštetile su i građane i državu. Sada nam slijedi afirmacija ništetnosti ugovora u CHF-u, a nadam se i da će Vrhovni sud RH promijeniti svoj zastarjeli stav o zastarama potraživanja koji je u suprotnosti s pravom EU-a. Prema pravu EU-a, ukoliko se utvrdi nepoštenost ugovornih odredaba, ne smije biti zastare potraživanja. Očekujem u konačnici da će banke u sljedećim godinama platiti ukupno 15 milijardi kuna oštećenim potrošačima', poručio je Aleksić.