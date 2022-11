Zaboravite solarne panele i energiju sunca, dolazi nešto novo: 'Postavit ćemo prve vodikove ploče na krovove!'

Znanstvenici s KU Leuven u Belgiji poduzeli su važan korak prema industrijskoj proizvodnji panela koji mogu izdvojiti zeleni vodik iz zraka. Nakon testiranja nekoliko prototipova, sada su spremni za sljedeći korak: industrijsku proizvodnju. Nadaju se da će do 2030. moći postaviti ploče na krovove kuća

Također, vodik ne ispušta stakleničke plinove ili otrovne tvari kada ga koristite. Uvjet je da vodik proizvodite čistom energijom. I upravo su to učinili bioinženjeri Jan Rongé i Tom Bosserez. Od 2011. godine rade na vodikovom panelu koji vlagu iz zraka pretvara izravno u vodik. Panel hvata dvije stvari: zrak i svjetlost. Zrak sadrži vodenu paru, a vodikova ploča koristi sunčevu energiju (svjetlo) da razdvoji te molekule vode na vodik i kisik. Vodik se skladišti pod tlakom (s kompresorom) ili transportira cjevovodima. Kisik se jednostavno se ispušta natrag u zrak, bez utjecaja na okoliš.

'Jako smo zadovoljni što rezultate istraživanja poput ovog možemo pretvoriti u tržišni proizvod', rekao je Sander Van den dries , direktor Comatea. 'Ali o inovaciji se može govoriti samo ako se proizvodi, prodaje i koristi', dodao je. Kako bi to bilo moguće, istraživački projekt Solhyd postat će spin-off tvrtka KU Leuven. 'Na ovaj način možemo na kraju proizvesti ploče u velikim količinama i distribuirati ih diljem svijeta', rekao je Jan Rongé. Već se veseli budućnosti: 'Očekujemo da će od 2030. biti moguće postavljati vodikove ploče na krovove domova'.

Pod nazivom 'The Solhyd Project', Rongé i Bosserez, dobili su priliku isprobati svoje ideje. Razvili su nekoliko prototipova svoje vodikove ploče i, zahvaljujući potpori tvrtke Comate sa sjedištem u Leuvenu, čak su uspjeli pretvoriti te prototipove u tržišni proizvod.

Vodik se može naći posvuda na našem planetu, u neiscrpnim količinama. No u prirodi se gotovo nikada ne pojavljuje u čistom obliku. Atomi vodika prianjaju uz sve vrste drugih atoma, na primjer kisik. No također se mogu ti atomi osloboditi i izolirati, kao što Rongé i Bosserez rade sa svojim vodikovim pločama. Tada dobivate nevidljivi plin bez mirisa i iznimno lagan, H2, koji vrlo brzo nestaje. A rad s tim plinom nije bez rizika, jer je vrlo zapaljiv, kao i većina goriva. To može biti opasno, osobito u zatvorenim prostorima.

Iako postoje jasne prednosti, stručnjaci također dovode u pitanje neučinkovitost sustava: velik dio izvorne energije gubi se kada se vodik oslobodi iz vode, a tu je i skladištenje, mogući transport i ponovno miješanje vodika s kisikom ili zrakom.