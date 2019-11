Vlada dala još jednu šansu gospođi Yu da uplati novac za bivšu Titovu školu; kaže da ima problema zbog nereda u Hong Kongu

Do najkasnije 31. prosinca ove godine Vlada je u četvrtak produljila rok za uplatu kupoprodajne cijene za bivšu političku školu u Kumrovcu, za koju je kao kupca sredinom lipnja izabrala tvrtku Zhongya nekretnine koja se jedina javila na natječaj ponudivši 14,09 milijuna kuna

"Budući da kupac nije uplatio što je trebao, Ministarstvo državne imovine je na zahtjev kupca, a zbog političke situacije u Hong Kongu i problema transfera novca iz posebne regije Hong Kong, 15. rujna odobrilo jedno produljenje roka za plaćanje, do 14. studenoga ove godine. No, kupac je 12. studenoga podnio novi zahtjev za produljenje roka za plaćanje do 31. prosinca ove godine, navodeći kao razloge produljenje nepovoljne političke situaciju između Posebne upravne regije Hong Kong i Narodne Republike Kine, zbog čega je otežan transfer novca iz Hong Koga", kazao je Banožić. Dodao je da investitor i dalje ima ozbiljne namjere za investiranje u Hrvatskoj.

Podsjetio je da je za nekretninu u Kumrovcu od 2007. do danas objavljeno pet javnih poziva za prodaju, na koji se u prva četiri nitko nije javio, a na ovaj peti, zadnji, ove godine samo ta tvrtka iza koje stoje kineski investitori.