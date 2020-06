Vjetroelektrane, solari, bioplin... 'Dojam je da se na tim projektima lako zarađuje novac i da ide u džepove odabranih, ali to nije baš tako'

Uhićenja povezana s vjetroparkom Krš-Pađene i sumnje u pogodovanje investitoru, bosanskohercegovačkom poduzetniku Milenku Bašiću, raspirila su posljednjih dana raspravu o društvenoj korisnosti državnih poticaja proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Tim povodom razgovarali smo sa Slavkom Krajcarom, profesorom na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). Krajcar je od 1998. do 2002. bio i dekan tog fakulteta

Kao polaznu točku našeg razgovora uzeli smo istraživanje Željka Lovrinčevića s Ekonomskog instituta Zagreb iz prošle godine, u kojem je analizirao trgovačka društva i financijski aspekt ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije (OIE) od 2007. do 2016.

Taj je rad utvrdio da jedino tvrtke koje su razvijale projekte vjetroelektrana pokazuju pozitivno poslovanje (dobitak), dok druge (bioplin i biomasa) imaju gubitak u tom razdoblju. Za male hidroelektrane zaključak nije jednoznačan. Fotonaponske elektrane nisu analizirane, no Krajcar smatra da bi one također pokazale pozitivan rezultat.

Vjetroelektrane čine dvije trećine ukupne instalirane snage poticanih OIE-a u Hrvatskoj. Na njih odlazi najveći dio od oko 1,5 milijardi kuna, koliko se putem naknade za poticanje OIE-a prikupi godišnje od potrošača struje.

Koje su to prednosti što ih ulaganje u vjetar, prema istraživanju Lovrinčevića, čini isplativijim od ostalih OIE-a?

'Bez dubinske analize svakog ulaganja pojedinačno teško je dati kvalitetan odgovor. No ako bih bez dubinske analize trebao reći dvije prednosti, to su nizak graničan trošak i 'zrela' tehnologija s konkurentnom ponudom proizvođača i s mnogim projektnim uzorima u svijetu, pa i kod nas. Suprotno tome, elektrane na biomasu i bioplin su vrlo site specific (pogotovo u Hrvatskoj, u kojoj je gotova svaka drugačija), što poskupljuje investiciju. Drugi je razlog visok granični trošak (prije svega trošak goriva). No, kazat ću još jednom, za pravi odgovor treba napraviti pojedinačne analize svakog projekta zasebno. Dosta je tih projekata u Hrvatskoj i malo mi je vjerojatno da su sva trgovačka društva pogriješila u procjeni, a kamoli da bi uz očekivani gubitak krenuli s izgradnjom. Moje dosadašnje spoznaje nisu bile takve', ustvrdio je Krajcar.