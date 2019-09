Veliki ideološki zaokret: Socijalizam u SAD-u više nije ružna riječ, sve ga više Amerikanca simpatizira, dok im je kapitalizam sve mrži

Čak polovica Amerikanaca starih između 18 i 29 godina o pojmu socijalizma ima vrlo dobro ili relativno dobro mišljenje, a usporedba s prethodnim anketama pokazuje da je promjena mišljenja o socijalizmu nabolje najvidljivija u starijim dobnim skupinama

Mada rezultat nije u potpunosti usporediv s anketom provedenom prije gotovo osam godina, jer su anketirani tada bez gradacije mogli izabrati samo između 'pozitivnog' i 'negativnog' mišljenja o socijalizmu, dvije brojke ipak dovoljno govore o općem trendu u američkom društvu. Prije osam godina, naime, pozitivan dojam o socijalizmu imalo je samo 31 posto anketiranih. U obzir treba uzeti i to da je anketa prije osam godina provedena neposredno nakon višetjednih prosvjeda okupljenih oko centralne poruke Occupy Wall Street , organiziranih kako bi se upozorilo na rastuću nejednakost između bogatih i siromašnih, političku korupciju i utjecaj koji korporativni sektor ima na vlast.

Desetljećima nakon Drugog svjetskog rata pojam socijalizma u američkom društvu imao je tretman sočne psovke, no podaci iz anketa provedenih među građanima Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da su se stavovi posljednjih nekoliko godina prilično promijenili. Agencija za istraživanje javnog mišljenja Pew Research Center proljetos je provela anketu među deset tisuća američkih građana i rezultati su pokazali da 42 posto anketiranih ima 'vrlo dobar' ili 'relativno dobar' dojam o socijalizmu.

Razloge koji leže iza rasta prihvatljivosti ideja ili ideje socijalizma u svjetskom bastionu kapitalizma vjerojatno treba tražiti u rastućoj polarizaciji. Nakon velike krize 2008. i 2009. godine na vidjelo je isplivala razlika između imućnih i običnih građana, a činjenica da korporativna klika financijske industrije, koju se krivilo za stvaranje uvjeta koji su doveli do kraha, nije nimalo ispaštala samo je dodatno zaoštrila tu razliku. U godinama nakon krize polarizacija postaje vidljiva i u drugim segmentima društva, a ne samo u dohodcima građana, a trendu nije pomogla ni izborna pobjeda Donalda Trumpa, uvijek spremnog da izazove nove podjele.

Gledano po dobnim skupinama, najmlađi Amerikanci su najviše skloni pozitivnom pogledu na socijalizam. U dobnoj skupini od 18 do 29 godina njih 50 posto ima 'vrlo dobar' ili 'relativno dobar' dojam, a taj udio se polako smanjuje prema starijim godištima. Tako u idućem razredu, onom od 30 do 49 godina, socijalizam pozitivnim smatra 47 posto anketiranih, dalje do 64. godine njih 38 posto, a među stanovnicima od 65 godina i više njih 34 posto pozitivno gleda na socijalizam.