Veliki diskonteri Lidl, Aldi, Netto i Penny postali žrtve njemačkog ekonomskog uspjeha

Na njemačkom tržištu, na kojem su izgradili svoj osnovni biznis diskontni lanci poput Aldija, Lidla, Netta ili Pennyja, u posljednje vrijeme bore se za kupce koji su se nakon desetljeća njemačkog ekonomskog uspjeha okrenuli nešto skupljim trgovinama

Poslovična štedljivost Nijemaca zaslužna je za neke globalne trendove, a posebno je to vidljivo u djelatnosti trgovine. Poslovnice diskontnih trgovačkih lanaca danas se mogu naći gotovo kamo god se okrenemo, a takva je situacija posljedica razvoja koji se veže uz njemački trgovački lanac Aldi i njegove nekad lokalne, a danas već i poznate međunarodne kopije i izravne konkurente.

Takva poslovna politika donijela im je uspjeh, posebno u posljednja dva do tri desetljeća, a to pokazuje i njihovo međunarodno širenje. Aldi, primjerice, danas ima više od 11 tisuća trgovina na dvadesetak svjetskih tržišta; Lidl ima sličan broj trgovina raspoređenih u tridesetak zemalja. No njihovo domaće tržište u posljednje im vrijeme okreće leđa. Aldi, Lidl, Penny, Netto – najpoznatiji njemački diskonteri koji drže više od 40 posto tamošnjeg tržišta - na neki su način postali žrtve njemačkog gospodarskog uspjeha.

Desetljeće ekonomskog rasta ponešto je podebljalo novčanike njemačkih potrošača i oni su se u posljednje vrijeme malo više okrenuli trgovinama koje nemaju nužno najniže cijene. Prema podacima koje citira britanski tjednik The Economist, maloprodajni lanac Rewe, koji je bliže tradicionalnim supermarketima nego diskonterima, lani je ostvario rast prodaje od devet posto, puno više nego diskontni lanci. Neke analitičke kuće predviđaju da će prihodi od prodaje u diskontnim lancima ove godine rasti po stopi od samo dva posto.