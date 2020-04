Vladine mjere za pomoć gospodarstvu fokusirane su na male i srednje tvrtke. Za velike kompanije nije predviđen potpun otpis poreza i doprinosa, već odgoda ili djelomično plaćanje, ovisno o visini pada prihoda. Kako posluju u vrijeme koronakrize, planiraju li otpuštanje radnika i hoće li im trebati državna pomoć, pitali smo neke od naših najvećih tvrtki

Kad je riječ o investicijama, rovinjski div priopćio je da će realizirati sve već ugovorene investicije i one koje su u tijeku, a nastavit će i s pripremama za planirane projekte.

Atlantic grupa u vlasništvu Emila Tedeschija u utorak je izvijestila da stabilno posluju, ali zbog epidemije neće ostvariti ciljeve za ovu godinu.

'Zbog neizvjesnosti situacije vezane uz pandemiju Covida-19, utjecaj na financijske i operativne rezultate grupe trenutno nije moguće detaljnije procijeniti', priopćili su iz Atlantica.

Na dodatni upit tportala detaljnije su opisali trenutnu situaciju i prepreke na koje nailaze zbog koronakrize.

Od ukupno oko 5500 zaposlenika Atlantica, njih više od 1800 četvrti tjedan radi od kuće.

'U sustavu imamo aktivirane opcije od preventivnog rada od kuće, preko čuvanja djece do 12 godina starosti, do izvanredne odsutnosti za zaposlenike koji ne mogu obavljati redovan posao na radnom mjestu ni od kuće. Većinu naših terenskih djelatnika ostavili smo kod kuće, a za one koji su nastavili raditi organizirane su iznimne mjere zaštite', kažu iz Atlantica.