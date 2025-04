Velika Britanija preuzela kontrolu nad British Steelom, nacionalizacija vjerojatna

Britanski parlament i kralj odobrili su hitni zakon za spašavanje tvornice u Scunthorpeu od zatvaranja, što znači da je zakon odmah stupio na snagu, objavio je u subotu BBC. Premijer Keir Starmer rekao je da poduzima korake da odgodi zatvaranje visokih peći, koje rade sa 700.000 funti gubitka dnevno.

"Zakon će proći danas, a to znači da ćemo onda preuzeti kontrolu nad tvrtkom", rekao je Starmer tijekom posjeta čeličani. Rekao je da je izvanredni zakon "prilično bez presedana", no da će se osigurati budućnost za čelik u Britaniji i da je to u nacionalnom interesu.

Sazivanje parlamenta na subotnje zasjedanje tijekom stanke prvo je od Falklandskog rata 1982. Obraćajući se zastupnicima, ministar gospodarstva Jonathan Reynolds rekao je da će zakon omogućiti više vremena za pregovaranje trajne budućnosti British Steela.

"Prijenos vlasništva na državu ostaje na stolu i moguća je opcija u ovom stadiju s obzirom na ponašanje tvrtke", rekao je Reynolds zastupnicima, dodavši da se i dalje nada partnerstvu s privatnim sektorom kako bi se osigurala dugoročna budućnost tvrtke.

Zatvaranjem visokih peći Velika Britanija bila bi jedina članica G7 koja ne može proizvoditi tzv. primarni čelik iz željezne rude, koksa i drugih sirovina.

British Steel bio je već u problemima zbog prezasićenog globalnog tržišta prije rasta energetskih troškova proteklih godina. Američke carine od 25 posto na sav uvoz čelika, koje su stupile na snagu u ožujku, samo su još jedan udarac. SAD uvozi oko pet posto britanskog čelika u vrijednosti 400 milijuna funti godišnje.