Kinezi spašavaju britansku željezaru koja je gotovo propala upravo zbog jeftinog kineskog čelika

British Steel je sa svojih četiri tisuće radnika zaslužan za trećinu proizvodnje u britanskoj industriji željeza, a najave enormnih ulaganja u modernizaciju kompanije dočekane su s oprezom te pojedinim kritikama jer se upravo uvoz jeftinog kineskog čelika nalazi među glavnim uzrocima poteškoća u britanskoj metalurgiji u posljednjih dvadesetak godina

Kineska kompanija dogovorila je preuzimanje željezare British Steel, objavili su ovih dana britanski mediji, a zaključenje transakcije, koje ovisi o izvjesnoj dozvoli regulatora, značilo bi spas za željezaru koja se od proljeća nalazi u stečaju. British Steel zaslužan je za trećinu ukupne britanske proizvodnje čelika i zapošljava između četiri i pet tisuća radnika. U svibnju ove godine kompanija je zbog nakupljenih problema otišla u stečaj nakon što joj tamošnje vlasti nisu pristale odobriti financijsku pomoć.

Iz kineske korporacije Jingye obećavaju da će u idućih desetak godina u modernizaciju i proizvodnju investirati čak 1,2 milijarde funti (10,4 milijarde kuna). Iz kompanije su najavili i da će ponuditi nove ugovore što je moguće većem broju radnika, no to nisu precizirali. O opstanku British Steela ovisi i dvadesetak tisuća radnih mjesta u ostatku proizvodnog i distributivnog lanca. Točna cijena po kojoj će preuzeti British Steel nije objavljena, no u medijima su se pojavile informacije da se radi o iznosu između 50 i 70 milijuna funti (430-605 milijuna kuna).