Velika američka banka upozorava: Oni nemaju novca, a povjerili smo im milijarde. Mogli bismo to skupo platiti!

Dugogodišnji trend automatizacije trgovanja na burzama dovodi do manjka kontrole, što bi u nekim uvjetima moglo dovesti do vrlo ozbiljnih posljedica, upozorili su ovih dana bankari iz poznate američke investicijske banke

Jedna od najvećih svjetskih investicijskih banaka, američki Goldman Sachs , prošlog tjedna svoje je klijente upozorila da bi u budućnosti burzovni krahovi mogli biti prouzročeni računalima. Podsjećajući na događaje s početka veljače , kad je na američkim burzama došlo do snažnih oscilacija i rasprodaje vrijednosnih papira, bankari Goldman Sachsa smatraju da je ta rasprodaja bila 'simptom puno šireg rizika, rastuće 'financijske osjetljivosti' u postkriznom razdoblju'.

No u prošlotjednoj poruci klijentima iz Goldman Sachsa objašnjavaju da pod pojmom 'financijska osjetljivost' misle 'na nestabilnost cijena koja ne proistječe iz promjena pokazatelja na tržištu, nego onu koja proistječe iz samih tržišta'. Drugim riječima, sudionici na tržištu reagiraju na samo tržište, a ne na vanjske uzroke. Kao da, primjerice, naftne kompanije podignu cijenu benzinu isključivo zato što to rade i druge kompanije, unatoč tome što u istom trenutku nigdje u svijetu ne postoji problem s opskrbom naftom.

U srži problema nalazi se postepeni dugogodišnji rast uloge koju računala imaju na financijskim tržištima, odnosno burzama. Prije tridesetak i više godina računala su bila efikasna zamjena za papirnatu evidenciju trgovanja, no sve važne odluke i transakcije donosili su i provodili brokeri i investitori. S vremenom su slike frenetičnog trgovanja na burzama postale prošlost jer su računala preuzela i izvršavanje transakcija i više nije bilo potrebno nadvikivati se s drugim brokerima nego se posao na burzi mogao obavljati uz kavicu i računalo iz nekog luksuznog ureda.

A kad se odluke automatiziraju na taj način, uvijek postoji mogućnost pogreške koja može imati vrlo ozbiljne posljedice. Jedan od najpoznatijih primjera za to bio je 'munjeviti krah' (engl. flash crash) koji se dogodio 6. svibnja 2010. na američkim burzama. Trgovanje je tog dana od jutra bilo uobičajeno da bi u rano poslijepodne došlo do snažnog pada i oporavka burzovnih indeksa. U otprilike dvadesetak minuta, od 14:45 pa do 15:05, Dow Jones indeks, a slično su se kretale i druge američke burze, uspio je zaroniti za gotovo tisuću bodova, odnosno desetak posto svoje tadašnje vrijednosti, i oporaviti se na razini približno onoj s koje je krenuo.

Slučaj je dugo ostao nerazjašnjen i mnogi su sumnjali da se radilo upravo o nekakvoj pogrešci u silnim računalnim mrežama i sustavima koji su bili zaduženi za velik dio trgovanja na burzama. Sumnje su proizlazile iz činjenice da nije postojao nikakav javno poznat razlog zbog kojeg bi cijene krenule dolje, a posebno ne tako naglo, i nagađalo se da je negdje u sustavu došlo do pogreške na koju su onda automatski reagirali i ostali brokerski sustavi, sve dok cijene nisu toliko pale da su sustavi opet procijenili da je tržište došlo toliko nisko da se opet isplati kupnja dionica i cijene su ponovo krenule gore.