Umirovljenici se drže starog pravila: Troši koliko imaš. Zato im ušteđevina propada. Evo par savjeta kako to spriječiti

Istraživanja pokazuju da među umirovljenicima s ušteđevinom, mnogi ne povlače previše sa štednog računa. Umjesto toga, životne troškove pokrivaju pretežno iz fiksnih izvora novca kao što su mirovinska primanja ili prihodi od honorarnog rada.

‘Napraviti psihološki pomak od štediše do potrošača za većinu ljudi nije mali podvig. Za neke je to gotovo fizički bolno’, kaže David John, viši savjetnik za stratešku politiku pri AARP Public Policy Institute.

Ističe da nepredvidivi čimbenici kao što su financijske krize, očekivani životni vijek i zdravstveni problemi čine trošenje novca težim nego što se to čini. Ljudi možda oklijevaju iskoristiti svoju ušteđevinu jer misle: ‘Imam X dolara i to će mi trajati cijeli život, ali imam vrlo neizvjesnu budućnost. Dakle, ako to dodirnem, dovodim sebe u opasnost.’