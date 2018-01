Uberovi partner-vozači ostaju raditi u gradovima u kojima su započeli voziti

Čak 20 posto partnera-vozača bila bi primorana napustiti Hrvatsku da nije bilo mogućnosti rada na Uber platformi, a 30 posto vozača bilo je nezaposleno prije nego što su se prijavili na Uberovu platformu, priopćili su iz Ubera

Rezultati su to istraživanja provedenog na 1.000 Uberovih partnera-vozača u dobi od 18 do 55 godina na području gradova u kojima je Uber prisutan od Zagreba preko Rijeke do Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika. Istraživanje je pokazalo kako je 65 posto partnera-vozača počelo voziti u Zagrebu, 19 posto u Splitu i osam posto u Dubrovniku te je taj broj u svim navedenim gradovima ostao isti. To dokazuje da preko 85 posto partnera-vozača ostaje raditi u gradovima u kojima su i započeli raditi preko Uber platforme, priopćili su iz Ubera.

Također, tijekom sezone, broj vozača u Dubrovniku koji nisu iz grada raste za jedan posto što dodatno potvrđuje da vozači voze samo u jednom gradu, i to u onom u kojem su se prvotno prijavili.