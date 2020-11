U Kaštelima počela gradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad

U Kaštel Sućurcu u četvrtak je počela gradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, koju su pokrenuli CEMEX Hrvatska i Grad Kaštela, i to će biti prvo mjesto za odlaganje građevnog otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a završetak gradnje planiran je na proljeće 2021.

Kako je izvijestio Grad Kaštela na službenoj stranici, novo reciklažno dvorište ima kapacitet 100 tona po danu, što je na godišnjoj razini 30.000 tona.

Dvorište je smješteno na zapadnom dijelu bivšega eksploatacijskog polja mineralnih sirovima Sv. Juraj - Sv. Kajo. Obuhvatit će površinu od 6300 metara četvornih, a u izgradnju i opremanje CEMEX će u prvoj fazi uložiti oko tri milijuna kuna. Dodatnih 1,5 milijuna kuna uložit će se naknadno u povećanje kapaciteta i daljnje unaprjeđenje učinkovitosti ako to to bude zahtijevalo tržište, to jest potrebe građana, priopćeno je iz Grada Kaštela.