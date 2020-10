Komadina: Razmatra se izgradnja termoelektrane na gorivo iz otpada Marišćine

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina izjavio je u četvrtak na sjednici Županijske skupštine da se razmatra izgradnja termoelektrane u naselju Dragi u Rijeci koja bi kao gorivo rabila otpad iz Županijskoga centra za gospodarenje otpadom Marišćine.

Komadina je komentirao informaciju koju su jučer na konferenciji za novinare iznijeli predstavnici Mosta i po kojoj se za izgradnju spalionice otpada predviđa Draga u Rijeci, a koja ondje, smatraju, ne bi smjela biti.

Istaknuo je da se “neće graditi spalionica, nego termoelektrana na gorivo iz otpada”.

Rekao je da Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina proizvodi gorivo iz otpada, a država nije riješila nijednu energanu, nijednu proizvodnju struje i tople vode u koju bi se to gorivo plasiralo, nego se ono mora skupo izvoziti iz Hrvatske i stvara gubitke.

"Svjesni smo te situacije, Grad Rijeka je našao lokaciju u Dragi na kojoj bi se mogla izgraditi energana. To nije spalionica otpada, nego termoelektrana pogonjena na gorivo iz otpada, koja bi proizvodila toplu vodu za kampus, bolnicu... Hoće li do toga doći, vidjet ćemo. Osnovali smo radnu grupu s Energom i ostalim tvrtkama da ispitaju lokaciju, pripreme projekt te da ga kandidiramo za sredstva Europske unije kada za to dođe vrijeme", istaknuo je Komadina.