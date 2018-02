Ture po Aziji i Mediteranu zamijenila proizvodnjom energetskih pločica i nije joj žao

Ona je svoj životni stil pretočila u biznis. Bivša dugogodišnja turistička vodičkinja Alenka Tvrtković iz Rijeke u poduzetničke vode zakoračila je prije četiri godine. Dok je kao nezaposlena bila na Zavodu za zapošljavanje, osmislila je čitav projekt te uz poticaj za samozapošljavanje u proljeće 2015. otvorila tvrtku i lansirala brend First in the Raw, energetske pločice od suhog voća i orašastih plodova

Nakon dvije i pol godine ručne proizvodnje poslovna priča Alenke Tvrtković prerasla je u automatizirani mini pogon. Dok je prije toga mjesečno proizvodila 2000 komada, sada je kapacitet povećan na 1000 komada u sat vremena! Sam proces osmislila je u suradnji sa suprugom Leom koji je pak razvio recepturu ovih zdravih međuobroka. 'Kapaciteti su znatno veći i mogu varirati, odnosno povećavati se, prema zahtjevima narudžbi. Sami smo projektirali proces proizvodnje, temeljem kojeg je jedan hrvatski obrtnik izgradio proizvodnu liniju koja optimizira čitav proces, sve do samog pakiranja u ambalažu. Poboljšali smo i kvalitetu ambalaže, koja nije isključivo omot oko proizvoda, već ga funkcionalno duže održava svježim. A uz dodavanje nove radne snage može se povećavati i protok same proizvodne linije', kaže tportalu poduzetnica i rekreativna sportašica Alenka Tvrtković, a sada bivša dugogodišnja turistička vodičkinja po Aziji, Bliskom istoku i Mediteranu.

Prve verzije proizvoda kušali su prijatelji, a kada su Tvrtkovićima stigle pozitivne reakcije, odlučili su se i za korak više. Ponudili su ih i drugima na akcijama Kupujte hrvatsko Hrvatske gospodarske komore. Tako je počeo razvoj distribucijske mreže širom Hrvatske. 'Potaknuta time, pokrenula sam manualnu proizvodnju energetskih pločica čija kvaliteta ih je doslovno sama prodavala jer je poznato to da orašasti plodovi sadrže sve za optimalnu funkciju moždanih stanica i vrlo su učinkoviti kod intelektualnih napora, dok je sušeno voće izvor ugljikohidrata i vlakana kao glavni nutrijent', objašnjava ova riječka poduzetnica.

Energetske pločice proizvodi od suhog voća i orašastih plodova iz Hrvatske i susjedne Slovenije, dok dio toga stiže s Bliskog istoka. 'Primarno koristimo sirovine iz Hrvatske. Surađujemo s malim proizvođačima koji nas opskrbljuju kvalitetnim lješnjacima, bademima, orasima, suhim višnjama, smokvama i bučinim košticama. Primjerice, smokva je s Visa. S obzirom na to da Slovenija posjeduje dugotrajnu tradiciju sušenog voća i njezine konzumacije, iz nje stižu suhe kruške i jabuke, a s Bliskog istoka dolaze datulje, grožđice i marelice', opisuje za tportal postupak nabave potrebnih sirovina Alenka Tvrtković.

First in the Raw raspršio se po cijeloj Hrvatskoj. Ove energetske pločice, kaže nam, sada se mogu pronaći već na oko 40 lokacija, od Zagreba, preko Rijeke i Opatije, do Šibenika, Splita, Zadra i Dubrovnika. Prisutni su na policama pojedinih dućana, ali i u fitnes centrima, trgovinama specijaliziranim za prodaju proizvoda malih hrvatskih proizvođača poput zagrebačkog Grge Čvarka, ali i hotela Milenij u Opatiji. A odakle ideja za naziv brenda First in the Raw, pitamo ju.