Trump zaprijetio Kini oštrijim trgovinskim ratom

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u utorak Pekingu još oštrijim trgovinskim ratom ukoliko bude ponovo izabran, i predvidio pad broja radnih mjesta i kompanija u Kini, zanemarivši prigovore američkih industrijalaca koji trpe posljedice njegove protekcionističke politike

On je upozorio kineske vlasti protiv pokušaja da dobiju na vremenu do američkih izbora 2020. u nadi da on neće biti ponovo izabran.

"Zamislite što će se dogoditi Kini ako pobijedim", napisao je na Tweeteru. "Uvjeti sporazuma bi bili puno stroži", zaprijetio je dok su u nedjelju na snagu stupile pojačane nove carinske tarife za milijarde dolara kineskih proizvoda.