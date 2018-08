Trkački spektakl na zagrebačkom Bundeku nisu omeli ni loši vremenski uvjeti

Zagrebački Bundek i savski nasip ove su subote ponovno okupili oko dvije tisuće zaljubljenika u trčanje koji su na GRAWE noćnom maratonu trčali pod krilaticom 'Fly me to the moon', a na stazi ih je u zadnjem dijelu pratila i kiša

Pobjednici maratona u organiziciji osiguravajućeg društva GRAWE Hrvatska i Atletskog kluba Sljeme bili su Ana Štefulj i Daniel Patašnik koji su oboje istrčali 42,195 kilometra u vremenu od 3 sata, 24 minute i 14 sekundi. Među pobjednicima ostalih disciplina bilo je onih koji su redovito na postoljima, pa i onih koji se prijavljuju na utrku u zadnji čas, a među trkačima i nekih koji su istrčali više od 500 maratona. Posebno su se istaknuli trkači koji su ujedno i oboljeli od multiple skleroze, a pridružili su se utrci i primjerom pokazali da ni teške životne okolnosti ne trebaju biti prepreka za tjelesnu aktivnost i trčanje po nekoliko kilometara.