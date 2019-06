Trče li i rade li Slavonci brže i uspješnije od Dalmatinaca i Primoraca?

Najpopularnije regionalno poslovno - sportsko događanje HT B2run ove se godine održava četvrti put u Osijeku. U srijedu, 12. lipnja, s početkom u 18 sati, 1005 trkača iz 89 kompanija trčat će osječko izdanje HT B2Run utrke u kojoj nema privilegiranih ni titula, već je naglasak na jačanju timskog duha i stvaranju radne okoline koja omogućuje ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

Od ove godine svi trkači sudionici poslovne utrke B2Run, pa tako i oni u Osijeku, sudjeluju u velikom HT trkačem humanitarnom izazovu – u onom gradu u kojem Garmin kao službeni Timekeeper HT B2Run utrke zabilježi najbrže prolazno vrijeme trkača Hrvatski Telekom će pokrenuti program digitalnog opismenjavanja lokalnog stanovništva kroz besplatne edukativne radionice u gradskim knjižnicama.



Split je trčao prvi i postigao prosječno vrijeme od 29 minuta i 52 sekunde, Rijeka ima dvije minute zaostatka i vrijeme od 31 minutu i 1 sekundu. S obzirom na dobro poznati sportski duh Osječana vjerujemo da će se potruditi da budu brži, bolji i veći od drugih gradova!



HT B2Run staza u Osijeku duga je svega 5 kilometara, jednako kao i u drugim gradovima, a trčat će se na osječkoj Promenadi. Točnije, u Osijeku će se trčati trasom: VK Iktus - pješački most (Most Mladosti) - skretanje lijevo duž promenade - okret na kraju šumice - promenadom do Copacabane - nastavak prema cestovnom mostu (Most Franje Tuđmana) - spuštanje na promenadu uz bedeme Tvrđe – cilj VK Iktus. Prije same utrke prethodi zagrijavanje za sve trkače koje predvode licencirani treneri i profesionalci, a niti ove godine nakon utrke neće izostati zabavni program uz osiguranu hranu i piće za sve sudionike.



Iznimno u Osijeku, za razliku od drugih gradova u kojima se HT B2Run utrka već „tradicionalno“ trči četvrtkom, HT B2Run ove će se godine trčati u srijedu 12. lipnja zbog proslave Sv. Ante, zaštitnika Osijeka koja se održava u četvrtak 13. lipnja.



Informacije o utrci dostupne su na www.b2run.hr